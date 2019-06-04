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    «Міністр спорту ДНР» зробив расистський закид на адресу «Шахтаря» й «Зорі» (відео)

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    Сепаратист Громаков:&nbsp;&laquo;Нє за горамі сітуация...&raquo; - «Міністр спорту ДНР» зробив расистський закид на адресу «Шахтаря» й «Зорі» (відео)
    Сепаратист Громаков: «Нє за горамі сітуация...»
    Фото з відкритих джерел

    Коли бракує розуму, вмикаються тваринні інстинкти

    Так званий міністр спорту «ДНР» Алєксандр Громаков перед футбольним матчем «Кубка чемпіонів Донбасу» на РСК «Олімпійський» у Донецьку на весь стадіон висловив надію, що команди «ЛДНР» скоро будуть як «Зоря» і «Шахтар».

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    «Я увєрєн, што нє за горамі та сітуация, кагда наши спортсмєни, футболісти наших рєспублік повторят тот замєчатєльний путь, которий прошлі в свойо врємя чємпіони Совєцкого Союза - футбольний клуб «Заря» і футбольний клуб «Шахтьор». І ми бєз нікакіх куплєних нєгров сможем достойно прєдатавлять наши рєспублікі на мєждународной арєнє», - ці слова сператиста присутні на стадіоні зустріли овацією.

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