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    Політика

    Прес-службу Гриценка очолила відома журналістка

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    Христина Бондаренко працювала на &laquo;5&nbsp;каналі&raquo;, &laquo;Громадському телебаченні&raquo; та телеканалі ATR - Прес-службу Гриценка очолила відома журналістка
    Христина Бондаренко працювала на «5 каналі», «Громадському телебаченні» та телеканалі ATR

    Журналістка зізналася, що для неї «це великий виклик»

    Журналістка Христина Бондаренко стала керівником прес-служби лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

    Про це Гриценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Нові призначення до штабу з підготовки виборів. Керівник прес-служби - Христина Бондаренко», - написав Гриценко.

    Відповідну інформацію також підтвердила сама Бондаренко.

    «Тепер офіційно. Зізнаюся чесно: для мене це великий виклик. Кампанія буде важкою, але є лише один шлях це перемога», - повідомила вона у Facebook.

    У березні 2015 року Бондаренко звільнилася з «5 каналу», де пропрацювала 10 років. Згодом вона стала журналісткою «Громадського телебачення». У червні 2016 року Бондаренко звільнилась з «Громадського».

    Донедавна Бондаренко працювала  генеральним продюсером кримськотатарсього телеканалу ATR. У липні 2018 року повідомила про своє звільнення.

    Нагадаємо, раніше кандидат у президенти, глава «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко спростував інформацію про те, що його політсила та «Народний контроль» Дмитра Добродомова створили спільну платформу з «Єдиним центром» Віктора Балоги, а також про те, що Балога став головою його виборчого штабу

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