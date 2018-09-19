Прес-службу Гриценка очолила відома журналістка



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Христина Бондаренко працювала на «5 каналі», «Громадському телебаченні» та телеканалі ATR

Журналістка зізналася, що для неї «це великий виклик»

Журналістка Христина Бондаренко стала керівником прес-служби лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

Про це Гриценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Нові призначення до штабу з підготовки виборів. Керівник прес-служби - Христина Бондаренко», - написав Гриценко.

Відповідну інформацію також підтвердила сама Бондаренко.

«Тепер офіційно. Зізнаюся чесно: для мене це великий виклик. Кампанія буде важкою, але є лише один шлях це перемога», - повідомила вона у Facebook.

У березні 2015 року Бондаренко звільнилася з «5 каналу», де пропрацювала 10 років. Згодом вона стала журналісткою «Громадського телебачення». У червні 2016 року Бондаренко звільнилась з «Громадського».

Донедавна Бондаренко працювала генеральним продюсером кримськотатарсього телеканалу ATR. У липні 2018 року повідомила про своє звільнення.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти, глава «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко спростував інформацію про те, що його політсила та «Народний контроль» Дмитра Добродомова створили спільну платформу з «Єдиним центром» Віктора Балоги, а також про те, що Балога став головою його виборчого штабу