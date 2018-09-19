Прес-службу Гриценка очолила відома журналістка
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Журналістка зізналася, що для неї «це великий виклик»
Журналістка Христина Бондаренко стала керівником прес-служби лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.
Про це Гриценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Нові призначення до штабу з підготовки виборів. Керівник прес-служби - Христина Бондаренко», - написав Гриценко.
Відповідну інформацію також підтвердила сама Бондаренко.
«Тепер офіційно. Зізнаюся чесно: для мене це великий виклик. Кампанія буде важкою, але є лише один шлях це перемога», - повідомила вона у Facebook.
У березні 2015 року Бондаренко звільнилася з «5 каналу», де пропрацювала 10 років. Згодом вона стала журналісткою «Громадського телебачення». У червні 2016 року Бондаренко звільнилась з «Громадського».
Донедавна Бондаренко працювала генеральним продюсером кримськотатарсього телеканалу ATR. У липні 2018 року повідомила про своє звільнення.
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти, глава «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко спростував інформацію про те, що його політсила та «Народний контроль» Дмитра Добродомова створили спільну платформу з «Єдиним центром» Віктора Балоги, а також про те, що Балога став головою його виборчого штабу