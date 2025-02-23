Російські спецслужби готували замахи на Буданова і Малюка: деталі

«Буданова збиралися вбити на минулий Великдень перед інавгурацією Путіна», – Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що російські спецслужби хотіли вбити його та голову ГУР Кирила Буданова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

«Буданова збиралися вбити на минулий Великдень перед інавгурацією Путіна. Планувався і замах на мене», – сказав Малюк.

Василь Малюк додав, що РФ хотіла влаштувати теракт в столичному гіпермаркеті.

«Вони запланували теракт в одному гіпермаркеті французької фірми. Коли в час пік після шостої вечора там багато людей, там мали вибухнути вибухові пристрої в місцях, де легкозаймисті суміші. Слава Богу, ми задокументували на випередження», – розповів глава СБУ.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що він та міністерка економіки Юлія Свириденко сьогодні поїдуть на перемовини з американськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання закінчити війну у 2025. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».