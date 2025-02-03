Адміністрація Байдена гальмувала постачання зброї Україні у 2024 році – Reuters

До листопада 2024 року в Україну було поставлено лише половину військової допомоги, яку США обіцяли виділити торік

В останній рік президентського терміну Джо Байдена ухвалення рішень про постачання зброї Україні гальмувалося через внутрішні дебати про ризики ескалації у відносинах із Росією. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що найбільші проблеми з затримкою постачання американських озброєнь Україні виникли в місяці, коли Конгрес гальмував схвалення $60 млрд підтримки союзників США. Але цьому також сприяли занепокоєння щодо того, чи має США достатньо запасів озброєнь.

Додатково ситуацію ускладнила «хаотична система відстеження озброєнь» США, де навіть факт доставки зброї в Україну визначався різними відомствами по-різному. Затримки з постачанням зброї Україні тривали і після того, як Конгрес у квітні 2024 року схвалив кошти на військову допомогу.

Як зазначає Reuters, з квітня до вересня 2024-го адміністрація Байдена санкціонувала в середньому близько $558 млн військової допомоги Україні. Після перемоги Дональда Трампа на виборах це число різко зросло – до $1,1 млрд, але й воно лише дорівнює середньомісячному показнику протягом перших двох років повномасштабної війни.

За словами джерел, до листопада 2024 року в Україну було поставлено лише близько половини вартості військової допомоги від загальної суми, яку США обіцяли виділити у 2024 році зі складів армії. До початку грудня 2024-го Україна отримала лише близько 30% обіцяної американської бронетехніки.

Нагадаємо, США переправили приблизно 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі для подальшої доставки в Україну.

Як повідомлялося, у січні цього року Сполучені Штати Америки заявили про передачу Україні нового пакета військової допомоги на $500 млн. До нього ввійдуть, зокрема, ракети та боєприпаси.

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що зволікання демократичних країн з наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася.