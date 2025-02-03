Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Байдена гальмувала постачання зброї Україні у 2024 році – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Байдена гальмувала постачання зброї Україні у 2024 році – Reuters
Найбільше проблем із затримкою постачання зброї виникли, коли Конгрес гальмував схвалення $60 млрд
фото з відкритих джерел

До листопада 2024 року в Україну було поставлено лише половину військової допомоги, яку США обіцяли виділити торік

В останній рік президентського терміну Джо Байдена ухвалення рішень про постачання зброї Україні гальмувалося через внутрішні дебати про ризики ескалації у відносинах із Росією. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що найбільші проблеми з затримкою постачання американських озброєнь Україні виникли в місяці, коли Конгрес гальмував схвалення $60 млрд підтримки союзників США. Але цьому також сприяли занепокоєння щодо того, чи має США достатньо запасів озброєнь.

Додатково ситуацію ускладнила «хаотична система відстеження озброєнь» США, де навіть факт доставки зброї в Україну визначався різними відомствами по-різному. Затримки з постачанням зброї Україні тривали і після того, як Конгрес у квітні 2024 року схвалив кошти на військову допомогу.

Як зазначає Reuters, з квітня до вересня 2024-го адміністрація Байдена санкціонувала в середньому близько $558 млн військової допомоги Україні. Після перемоги Дональда Трампа на виборах це число різко зросло – до $1,1 млрд, але й воно лише дорівнює середньомісячному показнику протягом перших двох років повномасштабної війни.

За словами джерел, до листопада 2024 року в Україну було поставлено лише близько половини вартості військової допомоги від загальної суми, яку США обіцяли виділити у 2024 році зі складів армії. До початку грудня 2024-го Україна отримала лише близько 30% обіцяної американської бронетехніки.

Нагадаємо, США переправили приблизно 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі для подальшої доставки в Україну.

Як повідомлялося, у січні цього року Сполучені Штати Америки заявили про передачу Україні нового пакета військової допомоги на $500 млн. До нього ввійдуть, зокрема, ракети та боєприпаси.

До слова, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що зволікання демократичних країн з наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася.

Читайте також:

Теги: США Джозеф Байден зброя озброєння війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активним обіцяє бути діалог Вашингтону з Пекіном
Москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян: чи зможе Трамп розбити антизахідний альянс?
31 сiчня, 11:00
Клопотання про присудження Маску Нобелівської премії миру 2025 року було подано 29 січня
Маска номіновано на Нобелівську премію миру
30 сiчня, 00:56
Трамп неодноразово заявив, що зупинить війну в Україні
Європа з «обережним оптимізмом» сприйняла слова Трампа щодо України – Politicо
28 сiчня, 07:58
За словами Бродського, заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель подавала такий законопроєкт, але його не було ухвалено
Посол Ізраїлю спростував заяву про передачу Україні російської зброї, захопленої в Лівані
27 сiчня, 22:47
Потап представив нове сценічне амплуа – Slavic Balagan
Ігри та дегустації за кордоном: де зараз Потап та чим займається
27 сiчня, 16:01
На нових гаубицях навчатимуться українські солдати
Німеччина передала Україні першу нову гаубицю RCH 155
13 сiчня, 17:49
Переодягнених російських військових помітили під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності
У Торецьку російські військові переодягаються в цивільний одяг – 28 ОМБр
12 сiчня, 13:58
Загалом у Лос-Анджелесі спалахнуло п’ять пожеж
10 загиблих, десятки тисяч знищених будинків. Третя доба пожеж у Лос-Анджелесі
10 сiчня, 08:54
Трамп пообіцяв скасувати резонансний указ Байдена щодо шельфів
Трамп про Байдена: Ускладнює перехідний період «безглуздими» указами
7 сiчня, 00:28

Політика

Адміністрація Байдена гальмувала постачання зброї Україні у 2024 році – Reuters
Адміністрація Байдена гальмувала постачання зброї Україні у 2024 році – Reuters
«Україна може стати Афганістаном Євросоюзу». Орбан зробив чергову скандальну заяву
«Україна може стати Афганістаном Євросоюзу». Орбан зробив чергову скандальну заяву
Reuters назвало країни, які РФ розглядає як місця для зустрічі Путіна й Трампа
Reuters назвало країни, які РФ розглядає як місця для зустрічі Путіна й Трампа
«Це не підлягає відновленню». Маск заявив, що Трамп погодився закрити USAID
«Це не підлягає відновленню». Маск заявив, що Трамп погодився закрити USAID
«Будемо допомагати». Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України
«Будемо допомагати». Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України
Лідери ЄС зберуться на неофіційну зустріч
Лідери ЄС зберуться на неофіційну зустріч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
98K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
19K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
14K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт
13K
Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua