Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Маша Кондратенко: балерина, яка має дуети з Білик та Klavdia Petrivna

Кондратенко змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею No time to cry

Українська співачка Маша Кондратенко стала однією із фіналістів Національного відбору на Євробачення. Вона є однією з головних претенденток на перемогу.

«Главком» розповідає про творчий шлях співачки та її музичну кар’єру.

Що відомо про Машу Кондратенко

Кондратенко змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею No time to cry фото: mashaa.kondratenko/Instagram

Маша Кондратенко народилася у місті Шостка, Сумської області, незабаром родина переїхала до Харкова. Батьки співачки всіляко підтримували талант доньки та сприяли її участі в різноманітних конкурсах. З дитинства Маша Кондратенко займалася балетом і брала участь у театральних виставах.

«Моє дитинство було прекрасним, і найбільш яскраві моменти для мене пов'язані саме з родиною. Я родом із Шостки, і кожного літа я їхала до бабусі з дідусем. Кожне літо було сповнене моїми піснями. Вони дуже любили, коли я приїжджала і коли співала для них. Ми разом з дідусем виконували народні пісні», – розповіла співачка в інтерв'ю на «Радіо Промінь».

У 2012 році дівчина спробувала свої сили в проєкті «Голос. Діти», де приєдналася до команди Олега Скрипки.

Маша Кондратенко на проєкті «Голос. Діти»

Десять років потому її запросили на «Голос країни», і цього разу наставниками стали Потап і Настя. Однак здобути перемогу їй не вдалося.

Маша Кондратенко на проєкті «Голос країни»

У 2015 році Кондратенко почала співпрацю з продюсером Юрієм Фальосою. Вона переїхала до Києва та вступила до столичної естрадно-циркової академії мистецтв. Саме Фальоса вигадав їй сценічне ім’я Magic, проте цей образ не приніс очікуваної популярності, і після завершення контракту співачка почала шукати нові можливості.

Тоді ж Кондратенко вирішила спробувати себе як акторка та отримала роль у серіалі «Школа». У музичній кар’єрі співачка експериментувала з псевдонімами Marichka та Маша Краш, але зрештою, за порадою Артема Пивоварова, повернулася до свого справжнього імені.

Маша Кондратенко знімалася у серіалі «Школа» фото: mashaa.kondratenko/Instagram

Під час повномасштабної війни Кондратенко випустила кілька пісень, які принесли їй широку популярність: «Ванька-встанька», «Ведмеді-балалайки» та «Люлі-люлі».

Зокрема, у грудні 2024 року Народна артистка України Ірина Білик та Маша Кондратенко виконали дуетом перекладену версію легендарної пісні «Дівчинка». «Нарешті! Я так радію, що зі мною сталася ця історія. Я дякую долі за знайомство з Ірою та за мою улюблену її пісню», – поділилася Маша Кондратенко.

Маша Кондратенко та Ірина Білик/ «Дівчинка»

Маша Кондратенко та Klavdia Petrivna

Молода артистка здобула популярність не лише завдяки своїм хітам, а й через історію, пов’язану з виконавицею Klavdia Petrivna. Її оригінальні пісні швидко стали вірусними, проте на логотипі проєкту зображувалася таємнича дівчина в капелюсі, що викликало чимало запитань.

6 лютого 2024 року оголосили переможців премії «Золота Зоря Лірум», і в номінації «Дебют року» перемогла саме Клавдія Петрівна. На сцену для отримання нагороди вийшла Маша Кондратенко, що лише підігріло чутки та суперечки щодо її можливого зв’язку з анонімною співачкою.

Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко випустили спільну пісню «Їде дах»

Однак у серпні 2024 року Klavdia Petrivna разом із Машею Кондратенко випустили спільну пісню «Їде дах» та представили кліп. Цей реліз розвіяв припущення про те, що Кондратенко могла приховуватися за образом таємничої виконавиці.

Нацвідбір на Євробачення-2025

Кондратенко змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025 з піснею No time to cry. Трек уже увійшов до трендів YouTube, а сама співачка зізнається, що ця пісня для неї – більше, ніж просто конкурсна робота. Вона стала відображенням її переживань за останні роки.

Кондратенко виступатиме на Нацвідборі з піснею No time to cry

«Я насправді розуміла, що здивую людей своєю піснею. Бо багато хто від мене очікував чогось веселого, чогось звичного для Маші Кондратенко, скажімо так, в уяві людей. Я думаю, що цим здивувала і в хорошому сенсі, тому викликала таку реакцію. До того ж мені здається, що я самою піснею, самими сенсами, мелодією, яку заклала в цю пісню – такою українською, народною, такою близькою до кожного з нас, – заділа, можливо, струни душ людей», – розповіла Маша Кондратенко про свою пісню в інтерв'ю «24 каналу».

Маша Кондратенко пояснює, що No Time to Cry – це пісня про «нормальну ненормальність» та стан, у якому українці перебувають щодня. Вона наголошує, що для неї було принципово створити композицію, яка б відповідала сучасному контексту та відображала реалії війни.

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«Пісня про нормальну ненормальність: коли ти вранці прокидаєшся від вибухів, від обстрілів і вже за годину збираєшся на роботу. Вже за годину ти йдеш пити каву з кимось або на робочу зустріч, чи ще кудись. Тобто це така реальність, в якій ми живемо. Вона ненормальна, але ми її вже почали сприймати нормально і звикли до страшного», – розповіла артистка.

Маша Кондратенко вважає участь у Нацвідборі значним кроком у своїй кар’єрі: «Це можливість транслювати світові важливі меседжі з точки зору нашої країни, бо я хочу представляти не суто свою творчість, а нашу країну. Мені є що сказати».

За прогнозами букмекерів, Маша Кондратенко є однією з головних претенденток на перемогу, займаючи друге місце у списку фаворитів.

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Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Маша Кондратенко виступатиме під номером п'ять.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

Також було презентовано макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2025. На глядачів очікує двоярусна оновлена сцена, грінрум з десятьма командами фіналістів і багато нововведень.