Вартість яєць в США стала рекордною за останні 10 років

Яйця у США, порівняно із минулим роком, подорожчали на 70%

Ціни на яйця в США у січні злетіли на 15,2%, порівняно із попереднім місяцем, що стало максимальним місячним приростом із червня 2015 року, повідомляє MarketWatch.

Відповідно до даних про інфляцію, опублікованих у вівторок Бюро статистики США, яйця у січні, порівняно із минулим роком, подорожчали на 70,1%.

«Дуже заразний, смертельний пташиний грип спричинив хаос на ринку яєць, обмеживши національне постачання яєць. Це, а також вищі витрати на корм і транспортування для виробників, підвищили ціни. І деякі виробники також підвищують власні прибутки, що змушує деяких вимагати федерального розслідування щодо можливого завищення цін»,– йдеться у статті CNN.

Деякі продуктові магазини почали запроваджувати обмеження на кількість яєць, які може купити покупець. До них входять Costco Wholesale (три упаковки по 24 або 48 штук на день в одні руки) і Trader Joe's (одна коробка з 12 яєць), а також мережа оптової та дрібнооптової торгівлі Sam's Club, що належить Walmart Inc.

Тим часом зростання цін та обмеження на продаж не означають реального дефіциту яєць у країні, зазначають експерти. Виробництво на американських фермах у грудні становило 9,12 млрд яєць, що лише на 3% менше показника за той же місяць роком раніше, за розрахунками міністерства сільського господарства.

Оптова ціна упаковки з 12 великих яєць минулого тижня становила $7,34, що більш ніж утричі вище за торішній рівень, за даними відомства.

При цьому роздрібні магазини зазвичай продають яйця за ціною, нижчою за оптову, оскільки вони відносяться до товарів-приманок, які ритейлери продають собі в збиток для залучення покупців. Вони розраховують на те, що крім яєць покупець, який прийшов у магазин, придбає й інші товари, що компенсує втрати.

Споживчі ціни (так званий індекс CPI) у США у січні збільшились на 0,5% щодо попереднього місяця, згідно з даними міністерства праці. Дві третини цього приросту обумовлено подорожчанням яєць.

Середня роздрібна ціна дюжини великих яєць категорії А минулого місяця становила $4,95, що вдвічі перевищує показник рік тому і є рекордом, за даними Мінпраці. Попередній максимум $4,82 було встановлено в січні 2023 року.

Але, як пише CNN, цього року у США подорожчало й багато інших продуктів харчування. Деякі молочні продукти різко зросли: вершкове масло подорожчало на 26,3%, а маргарин – на 44,7%.

За останній рік багато інших основних продуктів значно подорожчали. Борошно подорожчало на 20,4%, хліб – на 14,9%, цукор – на 13,5%, молоко – на 11%. Ціни на курятину зросли на 10,5%, а разом фрукти та овочі подорожчали на 7,2%. Загалом за рік продукти у США подорожчали на 11,3%.

Нагадаємо, трімке зростання цін на курячі яйця в США, викликане спалахом пташиного грипу, змушує рітейлерів йти на екстрені заходи, а покупців переглядати свої фінансові можливості, а часом і йти на крайнощі.

До слова яйця, як дефіцитний товар, уже потрапили до зору криміналітету. На початку лютого в Пенсільванії злочинці вкрали з фури, яка доставляла продукти в магазин Pete & Gerry's Organics, одразу 100 тис. яєць на суму $40 тис.