Президент: Заморожені російські активи – це наші гроші, а не наші з партнерами

Зеленський зробив заяву про російські заморожені активи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заморожені російські активи – це гроші України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію глави держави.

«Заморожені російські активи – це наші гроші. Саме наші гроші, а не наші з партнерами», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір конфіскувати частину заморожених російських активів та віддати їх Україні. Повідомляється, що в ЄС наразі обговорюють, яким чином ці активи можна використати як заставу для запланованої Міжнародної претензійної комісії, яка повинна визначити розмір компенсації за збитки, завдані внаслідок російської агресії.

Як повідомлялося, Європейський Союз 19 лютого погодив новий пакет санкцій проти Росії. Санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію. Також, за його відомостями, окремі санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту.