Президент назвав один із ключових напрямків майбутніх російських ударів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент назвав один із ключових напрямків майбутніх російських ударів
Іващенко зустрівся з президентом
фото: Володимир Зеленський/Telegram
Зеленський: Важливо, щоб тиск на Росію зростав

Сьогодні, 2 червня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка. Деталі щодо російського виробництва ракет: об’єкти, відстані, кількість, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, особи та компанії з інших країн, які допомагають Росії обходити санкції. Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав», – сказав президент.

Зеленський зауважив, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. «Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе – спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту. Будемо реагувати», – додав він.

«Воєнна розвідка здобула й нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки. Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу», – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що, на його думку, Європі варто значно активніше підтримувати кожен народ, у який Росія вчепилася та який намагається не відпустити на свободу. Він наголосив, що наразі це особливо стосується Вірменії напередодні виборів у цій країні.

«Це питання не просто про той чи інший політичний вибір народу, а про фундаментальне право народу самостійно обирати для себе майбутнє. Європа має необхідну спроможність, щоб підтримати основоположні правила, які завжди працювали й працюватимуть на безпеку. Будуть наші відповідні пропозиції у роботі з партнерами. Дякую всім, хто допомагає!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, Росія використовує погрози масованими атаками та невизначеність навколо оголошених «перемир’їв» як інструмент психологічного тиску на українців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України і радник керівника Офісу президента Андрій Юсов під час форуму «Архітектура Безпеки».

