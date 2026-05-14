Європа використовує тактику Трампа проти нього самого. Пояснення NYT

Аліна Самойленко
Європа втомилася від тиску Дональда Трампа
Європейські лідери почали публічно критикувати президента США та не вибачатися за це 

Через кілька днів після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц викликав гнів Дональда Трампа своєю критикою американської стратегії в Ірані, він продемонстрував нетипову для європейської дипломатії реакцію. Коли Пентагон у відповідь оголосив про несподіване виведення 5 тис. військовослужбовців із Німеччини, Мерц та його оточення зберегли повний спокій. Головне, чого не зробив канцлер, – він не став вибачатися. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Ця відмова відступати свідчить про нову стратегію європейських лідерів. Вони дедалі частіше застосовують улюблений метод самого Трампа – підхід «не відступай», на якому президент побудував свій політичний бренд.

Бренд Дональда Трампа тримається на принциповій відмові визнавати помилки. Список його резонансних заяв, за які він так і не перепросив, величезний: від зневажливих слів про сенатора Джона Маккейна до образливих характеристик на адресу цілих країн. Тепер Європа починає відповідати йому тією ж монетою.

Європейські лідери, намагаючись впоратися з економічними та безпековими наслідками іранського конфлікту, відкрито висловлюють своє розчарування політикою Вашингтона. Це проявляється у кількох аспектах:

  • європейські країни не дозволяють США повноцінно використовувати військові об’єкти на своїй території для атак на Іран;
  • лідери ЄС ігнорують вимоги Трампа щодо направлення своїх сил для відкриття судноплавних шляхів;
  • Фрідріх Мерц прямо заявив, що іранські переговірники «принизили» Сполучені Штати, виставивши президента дурнем.

Особливо гострою є ворожнеча Трампа з Папою Левом XIV, який послідовно критикує війну США та Ізраїлю проти Ірану. Трамп намагається прирівняти цю критику до підтримки іранських ядерних амбіцій, проте Папа відкидає ці звинувачення, наголошуючи, що Ватикан завжди виступав проти ядерної зброї.

Навіть традиційні союзники віддаляються від президента США: британський прем'єр Кір Стармер заявив, що «втомився» від тиску Трампа через війну, а прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яку вважали близькою союзницею Трампа, назвала його нападки на Папу «неприйнятними». Після зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо вона не відмовилася від своїх слів, підкресливши, що захист національних інтересів є пріоритетом.

Для Фрідріха Мерца критика Трампа є політично вигідною всередині країни. Війна в Ірані вкрай непопулярна в Німеччині, оскільки вона спровокувала ріст цін на паливо та економічні проблеми. Це вже призвело до зростання рейтингів опозиційних партій: від ультралівих Die Linke та «Зелених» до ультраправої AfD.

Політичні аналітики зауважують, що Мерц обрав дуже різкі вирази, які Білий дім трактує як особисту образу президента. Проте в інтерв'ю німецькому телебаченню канцлер твердо заявив: «У нас різний погляд на цю війну, це не секрет. Я не один у цьому».

Попри гостру полеміку, Мерц стверджує, що не відмовляється від трансатлантичного співробітництва, але наполягає на тому, що це має бути діалог рівноправних партнерів, які мають право на власну позицію.

Нагадаємо, останнім часом конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV помітно загострився через позицію Ватикану щодо Ірану та політики Білого дому на Близькому Сході.

Раніше понтифік називав «неприйнятними» заяви Трампа щодо Ірану, а також критикував риторику про можливе знищення іранської цивілізації. У відповідь президент США неодноразово публічно атакував главу Католицької церкви.

Зокрема, Трамп заявляв, що Папа Римський нібито демонструє занадто м’яку позицію щодо ядерної програми Тегерана. У відповідь у Ватикані наголошували, що Святий престол виступає за дипломатичне врегулювання конфліктів та недопущення масштабної ескалації на Близькому Сході.

Також раніше Трамп називав понтифіка «слабким у боротьбі зі злочинністю» та «жахливим у зовнішній політиці». На тлі цього державний секретар США Марко Рубіо цього тижня прибув до Рима для переговорів із Папою Римським. Очікується, що сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході та відносини між США і Ватиканом.

