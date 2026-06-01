Буданов пояснив, що потрібно для перепоховання Бандери, Петлюри та Скоропадського

Питання перепоховання видатних українських державних і політичних діячів, зокрема Степана Бандери, Симона Петлюри та Павла Скоропадського, залежатиме від майбутнього закону про Національний пантеон героїв. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час форуму «Архітектура безпеки», повідомляє кореспондент «Главкома».

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе перепоховання лідера ОУН Степана Бандери, другого голови Директорії УНР Симона Петлюри та гетьмана Павла Скоропадського, Буданов зазначив, що остаточного рішення наразі немає. Нині триває завершальний етап підготовки законопроєкту про Національний пантеон героїв, який має визначити порядок увічнення видатних історичних постатей.

«Поки немає чіткої відповіді, тому що зараз йде робота над законопроєктом про національний пантеон героїв – завершальний етап», – сказав він.

Буданов пояснив, що наразі розглядаються два підходи до формування пантеону. Перший – передбачає, що разом із законом буде затверджений окремий список історичних діячів, які автоматично увійдуть до пантеону після набуття законом чинності. Інший варіант зводиться до створення спеціальної комісії, яка після ухвалення закону, визначатиме, хто саме заслуговує на увічнення в Національному пантеоні героїв.

«Перша пропозиція – це зробити одразу, першим додатком, список з певної кількості людей. Другий підхід – не робити цього додатку, а створити спеціальну комісію, яка має обирати людей, хто достойний бути увіковіченим на цьому пантеоні героїв», – зазначив керівник ОП.

За його словами, який саме механізм буде обраний, стане зрозуміло після завершення роботи над законопроєктом та його розгляду у Верховній Раді. «Якийсь із цих варіантів буде. Побачимо згодом», – підсумував Буданов.

Нагадаємо, 25 травня полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала процес повернення на Батьківщину історичних постатей, які присвятили життя боротьбі за українську державність. За словами глави держави, йдеться про українських діячів різних епох, похованих у країнах Європи та Америки.

Крім того, 22 квітня Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За задумом влади, до нього мають увійти постаті, які відіграли важливу роль у формуванні української національної свідомості та державотворення.

