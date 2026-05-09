Слідом за Міндічем з числа власників «Кварталу» вийшов Шефір (документ)

Віталій Тараненко
Сергій Шефір встиг засвітитися на плівках НАБУ
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Сергій Шефір лишися у складі співзасновників компанії-виробника розважального контенту

Перший помічник президента України у 2019-2024 роках Сергій Шефір перестав бути кінцевим бенефіціаром ТОВ «Квартал ЮА». Як стало відомо «Главкому», зміна керівного складу компанії відбулася протягом 15-16 квітня.

По-перше, Шефір різко зменшив розмір внеску до статутного фонду ТОВ «Квартал ЮА» – з 545 тис. грн до 240 тис. грн.

По-друге, співзасновниця та директора фірми Ірина Пікалова, навпаки, збільшила свою долю у статутному фонді – з 105 тис. грн (кінець листопада 2025-го) до 340 тис. грн (на 15 квітня 2026 року).

По-третє, новим восьмим співзасновником ТОВ «Квартал ЮА» став Вадим Переверзєв, давній «кварталівець». Він вніс до статутного фонду компанії 70 тис. грн.

16 квітня 2026 року було затвердженого нового кінцевого бенефіціара ТОВ «Квартал ЮА». Замість Сергія Шефіра зайшла Ірина Пікалова, вищезгадана директорка і співзасновниця.

дані: Youcontrol

Крім того, пані Пікалова є виконавчою директоркою благодійної організації «Фундація Олени Зеленської», яку у 2022 році заснувала дружина президента.

фото: Ірина Пікалова/Facebook

Ще цікавий факт. Контактний номер ТОВ «Квартал ЮА», який вказаний у реєстрі, співпадає з номером іншої фірми – «Некст Лайн Продакшн». Її власниками залишається підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч, у якого контрольний пакет. Іншим бенефіціаром є Сергій Шефір.

Як повідомляв «Главком», 14 листопада 2025 року учасники студії «Квартал 95» зареєстрували нову компанію ТОВ «Квартал ЮА». «Кварталівці» пішли на такий крок після того, як НАБУ і САП заявили про викриття злочинної групи, яка паразитувала в енергетиці. До числа її організаторів антикорупційні органи зарахувала співвласника ТОВ  «Квартал 95» Тимура Міндіча.

«Тимур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ «Квартал ЮА». Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією», – йшлося у заяві «кварталівців».

13 листопада 2025 року Тимур Міндіч потрапив під санкції в Україні як громадянин Ізраїлю. З того часу він переховуються в Ізраїлі.

22 листопада правоохоронці оголосили в розшук Тимура Міндіча і Олександра Цукермана (ще один підозрюваний).

Додамо, що Сергій Шефір також встиг засвітитися на плівках НАБУ.

Теги: Тимур Міндіч НАБУ Операція «Мідас» Сергій Шефір Квартал 95 війна

