Центральна виборча комісія визнала Левуса та Давидюка обраними нардепами

Левуса визнано обраним народним депутатом від «Європейської солідарності»

Сьогодні, 1 червня, Центральна виборча комісія визнала Андрія Левуса та Миколу Давидюка обраними народними депутатами України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

«26 травня 2026 року Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Європейська солідарність». Однак він у визначений законодавством строк подав до Комісії заяву про відмову від депутатського мандата. Відтак ЦВК визнала Дениса П’ятигорця таким, який не набув депутатських повноважень», – йдеться у повідомленні.

Водночас ЦВК визнала Андрія Левуса, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Європейська солідарність» під № 29, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Також до ЦВК надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Володимира Цабаля у зв’язку з особистою заявою. Комісія розглянула вказаний документ та визнала Миколу Давидюка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Голос» під № 27, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Що відомо про Андрія Левуса

Левус народився 9 серпня 1979 року у місті Стрий Львівської області. У 2002 році закінчив ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «історія». У 2002 році працював вчителем історії та права у середній школі, в якій навчався до того.

У 2004 році очолював місцевий штаб Віктора Ющенка під час президентських на своїй малій Батьківщині, згодом – місцевий штаб партії «Народний Союз «Наша Україна». До того очолював «Українську інформаційну службу» (пресслужбу «Світового конгресу українців»), працював у місцевій газеті, а також вчителем історії та права у школі.

З 2007 до 2012 року був помічником народного депутата Андрія Парубія на платній основі. У 2012 році очолював штаб кандидата у народні депутати Валентина Наливайченка у Зборівському окрузі Тернопільської області. Був одним із засновників громадської ініціативи «Оновлення країни» та громадського руху «Опір».

У 2013-2014 роках був керівником комендатури самооборони Майдану. У тому ж році став співзасновником громадської організації «Всеукраїнська мережа «Вільні люди». У 2014 році був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка.

У 2014 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії «Народний Фронт» (№23 у списку) як безпартійний. Голова підкомітету з питань державної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Член Військової Ради партії «Народний Фронт». Голова проводу ГО «Вільні люди». У 2017 році заснував громадську організацію «Реалісти».

У 2018 році Левус потрапив у санкційний список РФ. У тому ж році став співзасновником громадської організації «Українська стратегічна ініціатива». У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії «Європейська солідарність» (№29 у списку).

У 2020 році Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад півмільйона гривень для Андрія Левуса через те, що він неправомірно отримував кошти з бюджету як компенсацію за житло, коли був народним депутатом 8 скликання. За даними слідства та декларації екснардепа, він мав житло в 30-кілометровій зоні від Києва.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд виправдав Левуса у справі про неправомірну компенсацію житла, при цьому САП оскаржувала вирок суду.

Що відомо про Миколу Давидюка

Микола Давидюк – кандидат політичних наук, політолог та публічна особа, відома у комунікаціях навколо політики і виборчих процесів. Народився 18 липня 1988 року у селі Переспа Волинської області; закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю «іспанська мова та зарубіжна література».

З 2011 року обіймає посаду директора аналітичного центру «Політика». Зокрема, є засновником «Форуму нових політичних лідерів». У 2014 році невдало балотувався до Верховної Ради 8 скликання від «Радикальної партії Олега Ляшка» (№43 у списку) як безпартійний.

У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті. У 2014-2019 роках був помічником на громадських засадах нардепа Ігоря Попова у Верховній Раді 8 скликання.

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії «Голос» (№27 у списку). Того ж року став співзасновником громадсько-політичного руху «Дій з нами» спільно з Мустафою Найємом.

Микола Давидюк був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017).