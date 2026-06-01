Центральна виборча комісія визнала Левуса та Давидюка обраними нардепами

glavcom.ua
Наталія Порощук
Центральна виборча комісія визнала Левуса та Давидюка обраними нардепами
Андрія Левуса (зліва) та Миколу Давидюка (справа) визнано обраними нардепами
колаж: glavcom.ua
Левуса визнано обраним народним депутатом від «Європейської солідарності»

Сьогодні, 1 червня, Центральна виборча комісія визнала Андрія Левуса та Миколу Давидюка обраними народними депутатами України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

«26 травня 2026 року Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Європейська солідарність». Однак він у визначений законодавством строк подав до Комісії заяву про відмову від депутатського мандата. Відтак ЦВК визнала Дениса П’ятигорця таким, який не набув депутатських повноважень», – йдеться у повідомленні.

Водночас ЦВК визнала Андрія Левуса, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Європейська солідарність» під № 29, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Також до ЦВК надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Володимира Цабаля у зв’язку з особистою заявою. Комісія розглянула вказаний документ та визнала Миколу Давидюка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Голос» під № 27, обраним народним депутатом України на вказаних виборах.

Що відомо про Андрія Левуса

Левус народився 9 серпня 1979 року у місті Стрий Львівської області. У 2002 році закінчив ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «історія». У 2002 році працював вчителем історії та права у середній школі, в якій навчався до того.

У 2004 році очолював місцевий штаб Віктора Ющенка під час президентських на своїй малій Батьківщині, згодом – місцевий штаб партії «Народний Союз «Наша Україна». До того очолював «Українську інформаційну службу» (пресслужбу «Світового конгресу українців»), працював у місцевій газеті, а також вчителем історії та права у школі.

З 2007 до 2012 року був помічником народного депутата Андрія Парубія на платній основі. У 2012 році очолював штаб кандидата у народні депутати Валентина Наливайченка у Зборівському окрузі Тернопільської області. Був одним із засновників громадської ініціативи «Оновлення країни» та громадського руху «Опір».

У 2013-2014 роках був керівником комендатури самооборони Майдану. У тому ж році став співзасновником громадської організації «Всеукраїнська мережа «Вільні люди». У 2014 році був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка.

У 2014 році був обраний народним депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії «Народний Фронт» (№23 у списку) як безпартійний. Голова підкомітету з питань державної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Член Військової Ради партії «Народний Фронт». Голова проводу ГО «Вільні люди». У 2017 році заснував громадську організацію «Реалісти».

У 2018 році Левус потрапив у санкційний список РФ. У тому ж році став співзасновником громадської організації «Українська стратегічна ініціатива». У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії «Європейська солідарність» (№29 у списку).

У 2020 році Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад півмільйона гривень для Андрія Левуса через те, що він неправомірно отримував кошти з бюджету як компенсацію за житло, коли був народним депутатом 8 скликання. За даними слідства та декларації екснардепа, він мав житло в 30-кілометровій зоні від Києва.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд виправдав Левуса у справі про неправомірну компенсацію житла, при цьому САП оскаржувала вирок суду.

Що відомо про Миколу Давидюка

Микола Давидюк – кандидат політичних наук, політолог та публічна особа, відома у комунікаціях навколо політики і виборчих процесів. Народився 18 липня 1988 року у селі Переспа Волинської області; закінчив НПУ ім. Драгоманова за спеціальністю «іспанська мова та зарубіжна література».

З 2011 року обіймає посаду директора аналітичного центру «Політика». Зокрема, є засновником «Форуму нових політичних лідерів». У 2014 році невдало балотувався до Верховної Ради 8 скликання від «Радикальної партії Олега Ляшка» (№43 у списку) як безпартійний.

У 2018 році проходив стажування у Harvard Kennedy School при Гарвардському університеті. У 2014-2019 роках був помічником на громадських засадах нардепа Ігоря Попова у Верховній Раді 8 скликання.

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії «Голос» (№27 у списку). Того ж року став співзасновником громадсько-політичного руху «Дій з нами» спільно з Мустафою Найємом.

Микола Давидюк був сертифікованим спостерігачем за виборами від ОБСЄ і працював на виборчих кампаніях у Грузії (2013), Іспанії (2015) та Киргизстані (2017).

