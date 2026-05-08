Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Путін вийшов з переговорів. Що це означає?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Очільник країни-агресора Путін
фото: Getty Images

Кремль входить у фазу небезпечної ескалації

1. Почати треба з психології. Путін, коли розуміє, що щось хочеться, але він не може цього досягти, то приймає колективне  політичне рішення, яке закриває шляхи до відступу (так було з визнанням Запорізької та Херсонської області частиною РФ). Зараз він іде за цим аналогом. Це повʼязано з тим, що Путін боягуз  і дуже тяжко приймає рішення. Йому потрібне колективне прикриття, коли рішення приймається не ним одним, з однієї сторони, а з іншої, саме рішення, ніби й прийняте, а насправді, відкладається на потім. 

2. ⁠Росія загубила ініціативу в переговорах. І 9 травня стало тригером. Не стільки і не тільки  через погрози України, скільки через відмову Трампа і Рубіо натиснути на Україну. Ми не мали жодного витоку інформації про те, що Трамп особисто просив Зеленського не бити по Москві. Це, схоже, вперше за рік Трамп проігнорував Путіна в настільки важливій для Путіна справі.

3. ⁠Все це відбувається на фоні різкого ослаблення Росії на міжнародному фронті. Війна в Ірані показала, що Росія не потрібна. Паралельно маємо поразки в Сирії, Венесуелі і навіть в Малі (остання особливо болюча з огляду на те, що частина еліт і народу живе в міфі: «був би Пригожин, такого б не було».

4. ⁠Переговори зайшли в абсолютний глухий кут і напрошується новий формат з залученням інших країн. Візит Трампа в Китай, можливо, народить цей новий формат. А відтак, Росія хоче зіграти на випередження і на підняття ставок. Кремль вже зайняв позицію божевільного, який розмахує ядерною ракетою і кричить: «Донбас наш». Саме так вони програмують майбутній переговорний процес.

5. Путін дуже хоче провести мобілізацію, щоб зламати ситуацію на фронті. Але це може викликати збурення в народі і елітах. Хоча й вірогідність такого сценарію (протестів) низька.

Я вважаю, що до виборів (вересень 2026) він справді боїться це побити. Але виходячи з логіки першого пункту різко зростає імовірність того, що 9 травня росія зробить якусь провокацію на своїй території, щоб оголосити мобілізацію і паралельно зробить кілька дуже масованих ударів по Україні. Під загрозою, в першу чергу, будуть мости, дамби та енергетика. Якщо цього (провокації росіян) не буде, мобілізація може бути оголошена в  жовтні-листопаді. Щодо ядерного удару, то його вірогідність залишається низькою.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Китай війна Донбас росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються
Сили оборони вдарили ракетами SCALP по складу ударних дронів РФ (відео)
14 квiтня, 15:20
У Оболонському районі Києва значних руйнувань зазнали складські приміщення
Атака на Київ: загинуло чотири людини, серед них – дитина (оновлено)
16 квiтня, 14:04
Суд засудив Флачека до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму
РФ дала 13 років ув’язнення поляку, який воював за Україну
17 квiтня, 06:46
Понівечений тролейбус після атаки РФ
Окупанти пошкодили транспортне підприємство у Дніпрі: є постраждалий
17 квiтня, 06:56
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 870 танків
Втрати ворога станом на 17 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
17 квiтня, 07:14
ЄС накрив санкціями ще одну ланку пропагандистської мережі РФ
ЄС вдарив санкціями по мережах російської пропаганди
21 квiтня, 18:36
Німеччина представила військову стратегію: РФ визнано загрозою
Німеччина взяла курс на масштабне переозброєння Бундесверу
22 квiтня, 16:41
Міністр оборони Малі Садіо Камара був убитий
В Малі ліквідовано проросійського міністра оборони Садіо Камару
26 квiтня, 14:24
У російських Чебоксарах було чути вибухи
Атака на Чебоксари: у місті чути вибухи, навчальні заклади переходять на «дистанційку» (відео)
5 травня, 10:50

Вадим Денисенко

Путін вийшов з переговорів. Що це означає?
Путін вийшов з переговорів. Що це означає?
Ядерний шантаж Росії: найстрашніше зараз – не ракети, а чутки
Ядерний шантаж Росії: найстрашніше зараз – не ракети, а чутки
Міноборони Росії лякає страшним ударом по центру Києва 9 травня
Міноборони Росії лякає страшним ударом по центру Києва 9 травня
Великий обмін семи країн із підтекстом: навіщо США і Росії ця угода і де тут Україна
Великий обмін семи країн із підтекстом: навіщо США і Росії ця угода і де тут Україна
Падіння рейтингів Путіна чи кремлівські ігри: що насправді відбувається в РФ
Падіння рейтингів Путіна чи кремлівські ігри: що насправді відбувається в РФ
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту
Росія щодня не добирає 200 солдатів: що це означає для фронту

Новини

Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua