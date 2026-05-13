CNN: Війна в Ірані може мати несподівану позитивну сторону для світової економіки

Вразливість світового енергетичного ланцюга – одна із найголовніших проблем, яку висвітлила війна в Ірані

Хоча війна з Іраном супроводжується людськими втратами та болючими фінансовими збитками для мільярдів людей, у довгостроковій перспективі вона може стати каталізатором фундаментальних змін у світовій економіці. Експерти вважають, що руйнування, спричинені конфліктом, стимулюють світ до реформ, на які за інших умов знадобилися б десятиліття. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Головною проблемою, яку висвітлила війна, стала вразливість світового енергетичного ланцюга. Іран продемонстрував, як легко за допомогою дронів та катерів перекрити Ормузьку протоку – вузький шлях, через який проходить п’ята частина світової нафти. Найімовірнішим наслідком стане будівництво нових нафто- та газопроводів через Саудівську Аравію та ОАЕ в обхід протоки. Це зробить поставки стабільнішими та дешевшими, оскільки зникне потреба у величезних витратах на страхування суден у спірних водах. Як зазначають інвестиційні стратеги, часто саме такі потрясіння необхідні для підтвердження потреби в глобальних змінах.

Війна вже спричинила тектонічні зрушення в енергетичній політиці. Вихід ОАЕ з ОПЕК підриває здатність диктувати високі ціни, що відкриває шлях до стабілізації ринку завдяки надійнішим постачальникам. Водночас через ціновий шок на нафту світ активно переходить на сонячну енергію та електромобілі. Наприклад, експорт китайських сонячних технологій та акумуляторів уже досяг рекордних висот. CША, маючи величезні запаси природного газу, готові задовольнити енергетичні потреби технологічних гігантів, які будують потужні центри обробки даних для штучного інтелекту.

Попри оптимістичні економічні прогнози, існують значні ризики. Новий іранський режим може стати ще радикальнішим, а іранські проксі-групи можуть почати загрожувати новим трубопроводам і каналам, якщо Ормузька протока втратить значення. Крім того, розпад ОПЕК позбавить світ можливості діяти узгоджено під час майбутніх енергетичних криз. А стрімкий перехід на відновлювані джерела енергії може вдарити по нафтовій галузі самих США, зокрема по сланцевому видобутку в Техасі, якщо світовий попит на нафту впаде нижче довоєнного рівня.

Економісти підсумовують, що війна виявила структурні недоліки, які раніше ігнорувалися. Якщо в результаті буде відновлено свободу судноплавства та зруйновано монопольні картельні змови, світова економіка може вийти з цієї кризи міцнішою, ніж була до неї.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловлює дедалі більше розчарування перебігом переговорів щодо припинення війни з Іраном. За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, наразі він серйозніше розглядає варіант повернення до активних бойових дій, ніж це було протягом останніх тижнів.

Терпіння Трампа вичерпалося через тривалу блокаду Ормузької протоки та внутрішній розкол в іранському керівництві, який, на думку Вашингтона, заважає Тегерану йти на суттєві поступки в ядерному питанні.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною».

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.