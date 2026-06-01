«Зустрічі стали частішими». Стало відомо, як змінилася комунікація між Офісом президента і нардепами

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що взаємодія між його офісом і народними депутатами стала більш регулярною та практичною, а такі контакти вже дають відчутний результат у прийнятті рішень. Про це він розповів під час форуму «Архітектура Безпеки», повідомляє кореспондент «Главкома».

Парламентарі можуть звертатися та проводити зустрічі з представниками Офісу президента без обмежень, якщо це необхідно для роботи над законодавчими ініціативами або державними рішеннями, зазначив Буданов. Така комунікація є нормальною практикою в умовах війни та дозволяє краще синхронізувати позиції різних гілок влади.

«Вони (депутати) можуть приходити до будь-кого. Я вважаю, що зараз ці зустрічі стали більш інтенсивними», – додав Буданов.

Також він пояснив, що важливим елементом таких контактів є обмін інформацією: Офіс президента має доступ до даних і аналітики, які не завжди є у депутатського корпусу. Зі свого боку народні обранці передають свої пропозиції та зауваження щодо роботи виконавчої влади.

За словами Буданова, саме на перетині цих підходів формується більш зважена державна політика.

«У мене є певний обсяг інформації, якого їм ніколи не вистачає. У них є побажання до роботи з Офісом президента. І ми разом знаходимо рішення», – сказав він.

Посадовець також наголосив, що подібна взаємодія вже має практичний результат, зокрема у вигляді ухвалення рішень, які потребували швидкої координації між парламентом і виконавчою владою. «Останнє голосування показало, що це ефективно і правильно. Така комунікація потрібна і дає реальні результати», – підсумував Буданов.

Як повідомляв «Главком», 25 травня, відбулася зустріч фракції «Слуга народу» з президентом України Володимиром Зеленським. Основними темами зустрічі були війна та завдання України на найближчий період.