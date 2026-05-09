Навіщо Путін вимикає росіянам інтернет – пояснення розвідки

Іванна Гончар
У Росії блокування Telegram та інших месенджерів досягло майже максимального рівня
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

У ГУР заявили, що Кремль прагне тотального контролю та хоче створити для росіян «паралельну реальність»

У Росії блокування Telegram та інших месенджерів досягло майже максимального рівня, а росіяни дедалі частіше скаржаться на повільну роботу соцмереж і проблеми з доступом до інформації. Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов в інтерв’ю «24 Каналу» заявив, що Кремль прагне встановити тотальний контроль над інформаційним простором, пише «Главком».

«Я думаю, що цієї моделі режим Путіна і прагне, тобто встановлення тотального контролю», – сказав Юсов.

За його словами, окрім контролю, російська влада намагається створити власну інформаційну реальність.

«Окрім тотального контролю, створити паралельну реальність, в якій режим переміг, він стабільний, сильний, всі його підтримують, всі щасливі, перемогли у Чемпіонаті світу з футболу або з інших видів спорту. Тобто, Росія рухається до цього», – заявив представник ГУР.

Юсов наголосив, що головна причина таких дій Кремля – страх втратити контроль над суспільством.

«Це страх. І страх для будь-якого КДБ-шника, що він щось пропустить, щось не проконтролює», – сказав він.

Нагадаємо, російська влада офіційно підтвердила запровадження тотальних обмежень на зв’язок у столиці під час святкування 9 травня. Мешканці Москви залишаться без доступу до мережі та можливості відправляти повідомлення. 

До слова, президент України Володимир Зеленський потролив росіян, яким обмежують інтернет через підготовку до 9 травня. 

