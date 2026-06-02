Рівень корупції впав майже вчетверо – НАЗК

За словами заступника голови Національного агентства з протидії корупції, низка успішних галузевих реформ дали свій результат

Рівень корупції у взаємодії громадян із владою в Україні за останні 17 років знизився майже вчетверо. Якщо у 2008 році такий досвід мали 67,8% українців, то у 2025 році цей показник становив 18,2%. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Антикорупційний євроремонт. Як Рада, НАЗК та уряд ліплять нову Стратегію».

«Аби проаналізувати реальний рівень корупції в Україні, візьмемо дані за останні 17-18 років. Якщо у 2008 році корупційний досвід (протягом останніх 12 місяців) мало 67,8% населення України, то у 2025 році – лише 18,2%. Тобто, реальний рівень корупції у взаємодії влади з населенням знизився майже у чотири рази. І причина цьому – якраз низка успішних галузевих реформ», – наголосив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Дмитро Калмиков.

Як приклад успішних антикорупційних змін Калмиков навів сферу вищої освіти. За його словами, завдяки автоматизації процесів та зменшенню впливу людського фактора рівень корупції в цій галузі скоротився більш ніж удвічі.

«Цьому сприяли запровадження ЗНО для вступу на бакалаврат і магістратуру, автоматичний розподіл держзамовлення через Єдину державну електронну базу з питань освіти, формульне фінансування закладів вищої освіти за результатами їхньої діяльності, а також передача акредитації від Міносвіти до незалежного органу», – пояснив заступник голови НАЗК.

Водночас, як зауважив Калмиков, у сфері правопорядку та протидії корупції – також майже двократне зниження рівня корупції. «Цього вдалося досягти через структурні зміни – ліквідацію Державтоінспекції та створення патрульної поліції. Крім того, більшість послуг перевели до сервісних центрів МВС – насамперед, прийом водійських іспитів, видачу посвідчень про право керування, реєстрацію-перереєстрацію транспортних засобів. Складання іспитів фіксується на відео (практичної частини – в автомобілі), впроваджено захищені системи, які забезпечують анонімність під час теоретичного іспиту», – підкреслив він.

До слова, Кабінет міністрів схвалив та передав на розгляд Верховної Ради урядовий проєкт закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки». Він ґрунтується на базовому законопроєкті, розробленому Національним агентством з питань запобігання корупції, містить засади формування та реалізації державної антикорупційної політики на наступні пʼять років.