Чи було «перемир’я» на Трійцю? Розвідка розповіла, навіщо Росія посилила психологічний тиск на українців

Юсов підкреслив, що українці правильно роблять, коли реагують на загрози та готуються до можливих атак

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

ГУР закликав громадян відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги

Росія використовує погрози масованими атаками та невизначеність навколо оголошених «перемир’їв» як інструмент психологічного тиску на українців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України і радник керівника Офісу президента Андрій Юсов під час форуму «Архітектура Безпеки», повідомляє кореспондент «Главкома».

Так Юсов прокоментував питання журналістів щодо так званого «перемир’я» на Трійцю та очікувань можливих ракетних ударів у святкові дні.

Андрій Юсов підкреслив, що українці правильно роблять, коли реагують на загрози та готуються до можливих атак. «Люди готувалися до обстрілів і правильно робили. У нас навчальних тривог немає з початку повномасштабного вторгнення», – наголосив представник ГУР.

Водночас Юсов зазначив, що ворог може свідомо використовувати інформацію про підготовку ударів, а потім переносити або відкладати атаки, аби посилити психологічний тиск на населення. «Демонструвати готовність до обстрілів, потім відтягувати, переносити – зрозуміло, що це тактика ворога», – сказав Юсов.

Представник розвідки пояснив, що Росія поєднує безпосередній військовий вплив із інформаційно-психологічним. За його словами, метою таких дій є додатковий тиск на громадян, які вже понад чотири роки живуть в умовах війни.

«Поєднувати і міксувати безпосередньо військовий вплив із психологічним впливом на українців, які в умовах війни, в стресі війни живуть вже понад чотири роки. Цей тягар – це також елемент тиску, який використовує ворог», – зазначив він.

Юсов наголосив, що українські спецслужби та військові готуються до кожної потенційної атаки. За його словами, розвідка продовжує збирати інформацію та забезпечувати нею військово-політичне керівництво держави.

У зв’язку з цим представник ГУР закликав громадян відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. «Цивільне населення має відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги і бути готовими реагувати на них», – підсумував він.

Як повідомляв «Главком», у День Трійці, 31 травня Росія нанесла удар по будівлі термінала компанії «Нова пошта». Вогонь миттєво охопив складську будівлю, а також знищив або суттєво пошкодив комерційні та приватні автомобілі, що перебували на внутрішньому паркувальному майданчику підприємства.