  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Президент затвердив Стратегічний оборонний бюлетень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Також розроблено опис майбутнього безпекового середовища до 2030 року - Президент затвердив Стратегічний оборонний бюлетень
    Також розроблено опис майбутнього безпекового середовища до 2030 року
    Фото з відкритих джерел

    Документ визначає основні напрями реалізації воєнної політики України

    Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України, який визначає основні напрями реалізації воєнної політики. Про це інформує Офіс президента.

    У першій частині бюлетеня викладено підсумок оборонної реформи, яка реалізовувалася впродовж 2016-2020 років, та основні результати оборонного огляду. Під час здійснення останнього вперше було розроблено опис майбутнього безпекового середовища до 2030 року.

    У другій частині бюлетеня визначено основні напрями реалізації воєнної політики перспективну модель ЗСУ, основні спроможності сил оборони, яких необхідно досягти.

    Окрім того, у Стратегічному оборонному бюлетені сформульовано місію та бачення сил оборони зразка 2030 року.

    Воєнна політика України реалізується за такими основними напрямами:

    • забезпечення відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої країни в межах державного кордону, запобігання воєнним конфліктам з будь-якими іноземними державами;
    • планування всеосяжної оборони з розробкою плану оборони України, Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони, оперативних планів і планів застосування сил та засобів оборони тощо;
    • набуття центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами необхідних інституційних спроможностей щодо своєчасного й організованого проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави й захисту її території від можливої агресії, а також ефективного управління оборонними ресурсами;
    • розвиток спроможностей сил оборони в контексті підготовки до ведення всеосяжної оборони України, їхнє всебічне забезпечення;
    • впровадження в силах оборони передового досвіду, принципів і стандартів держав – членів НАТО, участь у спільних операціях та навчаннях для задоволення критеріїв членства в Альянсі з подальшою інтеграцією в євроатлантичні безпекові структури.

    На основі затвердженого бюлетеня будуть розроблені державні цільові програми та інші планувальні документи й проєкти з питань розвитку спроможностей сил оборони.

    Щодо кожної цілі розвитку сил оборони визначені завдання та перелік заходів для її досягнення. Заходи та необхідні фінансові ресурси будуть деталізовані у Державній цільовій програмі розвитку ЗСУ до 2026 року.

    Нагадаємо, раніше Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

    Читайте також: Розчарувалися в НАТО? Три великі країни підписали нову оборонну угоду
    Теги: ЗСУ НАТО політика документи Володимир Зеленський модель президент Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент затвердив Стратегічний оборонний бюлетень