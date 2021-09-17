Президент затвердив Стратегічний оборонний бюлетень

Також розроблено опис майбутнього безпекового середовища до 2030 року

Документ визначає основні напрями реалізації воєнної політики України

Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України, який визначає основні напрями реалізації воєнної політики. Про це інформує Офіс президента.

У першій частині бюлетеня викладено підсумок оборонної реформи, яка реалізовувалася впродовж 2016-2020 років, та основні результати оборонного огляду. Під час здійснення останнього вперше було розроблено опис майбутнього безпекового середовища до 2030 року.

У другій частині бюлетеня визначено основні напрями реалізації воєнної політики перспективну модель ЗСУ, основні спроможності сил оборони, яких необхідно досягти.

Окрім того, у Стратегічному оборонному бюлетені сформульовано місію та бачення сил оборони зразка 2030 року.

Воєнна політика України реалізується за такими основними напрямами:

забезпечення відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення суверенітету й територіальної цілісності нашої країни в межах державного кордону, запобігання воєнним конфліктам з будь-якими іноземними державами;

планування всеосяжної оборони з розробкою плану оборони України, Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони, оперативних планів і планів застосування сил та засобів оборони тощо;

набуття центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами необхідних інституційних спроможностей щодо своєчасного й організованого проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави й захисту її території від можливої агресії, а також ефективного управління оборонними ресурсами;

розвиток спроможностей сил оборони в контексті підготовки до ведення всеосяжної оборони України, їхнє всебічне забезпечення;

впровадження в силах оборони передового досвіду, принципів і стандартів держав – членів НАТО, участь у спільних операціях та навчаннях для задоволення критеріїв членства в Альянсі з подальшою інтеграцією в євроатлантичні безпекові структури.

На основі затвердженого бюлетеня будуть розроблені державні цільові програми та інші планувальні документи й проєкти з питань розвитку спроможностей сил оборони.

Щодо кожної цілі розвитку сил оборони визначені завдання та перелік заходів для її досягнення. Заходи та необхідні фінансові ресурси будуть деталізовані у Державній цільовій програмі розвитку ЗСУ до 2026 року.

Нагадаємо, раніше Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.