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    Естонія оголосила надзвичайну ситуацію через Covid-19

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    У лікарнях Естонії не вистачає ліжок для пацієнтів з Covid-19 - Естонія оголосила надзвичайну ситуацію через Covid-19

    У лікарнях Естонії не вистачає ліжок для пацієнтів з Covid-19

    Фото: ERR

    У більшості випадків до лікарень Естонії попадають пацієнти, які не були вакциновані від Covid-19

    У середу, 11 серпня, департамент здоров'я Естонії оголосив надзвичайну ситуацію в охороні здоров'я через стрімке зростання заражень на коронавірус. Як пише ERR, у лікарнях країни не вистачає ліжок для пацієнтів з Covid-19.

    «На цей момент надання планового лікування ще не порушено, але, на жаль, ми знову опинилися в ситуації, коли в лікарнях необхідно відкривати додаткові ліжка для пацієнтів з коронавірусом», – йдеться в повідомленні.

    Вказано, що в більшості випадків до лікарень попадають пацієнти, які не були вакциновані від Covid-19.

    «Це дає сподівання, що потреба в стаціонарному лікуванні залишиться меншою в порівнянні з піком під час останньої хвилі коронавірусу», – вказано в повідомленні.

    Зазначено, що надзвичайна ситуація оголошується з метою, щоб лікарні могли додати більше ліжок, фінансованих державою, для пацієнтів з Covid-19. Передбачається, що лікарні будуть готові приймати більше пацієнтів з 20 серпня.

    Наразі у країні з діагнозом Covid-19 госпіталізовані 63 людини, з них інтенсивна терапія потрібна чотирьом пацієнтам, з яких три особи – знаходяться на штучній вентиляції легень.

    Минулого року Естонія вже вводила надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Тоді лікарнях перебували 63 пацієнти з коронавірусом, режим надзвичайної ситуації діяв до 1 липня 2021 року.

    До слова, карантин в Україні продовжать до жовтня.

    Нагадаємо, до кінця року Україна отримає ще 17 мільйонів доз Covid-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech.

    Американська компанія Moderna заявила, що повністю вакцинованим особам через пів року потрібне третє щеплення від коронавірусу.

    Тим часом в Україні за час пандемії зафіксовано близько 50 летальних випадків від коронавірусу серед дітей до 18 років, які переважно мали супутні захворювання.

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    Теги: медицина Естонія лікарня коронавірус надзвичайна ситуація
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    Естонія оголосила надзвичайну ситуацію через Covid-19