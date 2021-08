Естонія ініціює позачергове засідання Радбезу ООН щодо Афганістану

Естонія як непостійний член Ради безпеки ООН ініціювала скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН через захоплення талібами влади в Афганістані. Про це повідомляється в Twitter-сторінці МЗС країни.

Зазначається, що Естонія проводить консультації з союзниками та членами Радбезу в Нью-Йорку з метою якнайшвидшого скликання позачергової сесії.

«Естонія уважно стежить за ситуацією, яка стрімко погіршується в галузі безпеки в Афганістані та вважає за необхідне провести позачергове засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорять рішення ситуації», — заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets).

