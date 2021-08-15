Естонія ініціює позачергове засідання Радбезу ООН щодо Афганістану

Естонія проводить консультації з союзниками та членами Радбезу в Нью-Йорку

Естонія як непостійний член Ради безпеки ООН ініціювала скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН через захоплення талібами влади в Афганістані. Про це повідомляється в Twitter-сторінці МЗС країни.

Зазначається, що Естонія проводить консультації з союзниками та членами Радбезу в Нью-Йорку з метою якнайшвидшого скликання позачергової сесії.

«Естонія уважно стежить за ситуацією, яка стрімко погіршується в галузі безпеки в Афганістані та вважає за необхідне провести позачергове засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорять рішення ситуації», — заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets).

follows with deep concern situation in Afghanistan. We'll raise this ASAP at UN Security Council to discuss possibilities to stop escalation. Immediate solution needed to protect civil population, esp. women&girls, and to preserve basic standards of human rights&governance. — Eva-Maria Liimets (@eliimets) August 15, 2021

За її словами, події в Афганістані викликають тривогу, «і ми повинні підтримати там цивільне населення, працювати над припиненням насильства і порушень прав людини та беззастережно засудити захоплення влади».

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан. Про це повідомив чиновник в уряді Саджаді Нурістані.

Гані погодився піти у відставку. Нурістані розповів, що президент вилетить у третю країну після прибуття у Таджикистан. Кінцевий пункт не уточнюється.

Нагадаємо, повідомлялося про те, що в президентському палаці в Кабулі вже йдуть переговори про передачу влади руху «Талібан». Посередництво в цьому процесі надає голова Вищої ради національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла.

Раніше міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал заявив, що столиця країни Кабул буде передана талібам мирно. У свою чергу таліби виступили з офіційною заявою, в якому також оголосили, що мають намір взяти столицю «мирним шляхом». Таліби стверджують, що «наказали всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися проникнути в місто».

Також Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.

Бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Джелалабад – останнє велике місто після Кабула.

За останніми даними, таліби почали наступ на столицю Афганістану.