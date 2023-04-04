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Кому перерахують пенсії у квітні: роз'яснення ПФУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кому перерахують пенсії у квітні: роз'яснення ПФУ
фото: ТСН

Право на перерахунок отримають особи, які або придбали 24 місяці страхового стажу, або минули два роки від призначення пенсії чи попереднього перерахунку

Цьогоріч пенсії буде перераховано пенсіонерам, що працюють і які станом на 1 березня 2023 року отримали право на проведення перерахунку. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Як пояснюється, право на перерахунок отримають особи, які або придбали 24 місяці страхового стажу, або минули два роки від призначення пенсії чи попереднього перерахунку.

Водночас право на перерахунок визначає також страховий стаж, набутий у січні-лютому 2023 року.

У ПФУ зазначили, що відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування буде відображено у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування орієнтовно в середині наступного кварталу.

Після подання страхувальниками звітності за перший квартал поточного року та надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період, автоматичний перерахунок пенсіонерам, що працюють, буде здійснено невідкладно.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір.

Раніше ми повідомляли, як змінюються надбавки до пенсії залежно від віку.

В Україні може з’явитися новий вид пенсійних виплат – меценатська пенсія. Міністерство юстиції ухвалило відповідну постанову Пенсійного фонду України.

Читайте також: Вихід на пенсію до 60 років: хто має право та за яких умов
Теги: гроші пенсія страхування Пенсійний фонд

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