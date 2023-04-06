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Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кому припинять нарахування пенсії: роз’яснення
фото з відкритих джерел

Під час виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання виплата пенсії припиняється

Українці, які через війну змушені були виїхати за кордон, і планують залишитися там назавжди, не зможуть отримувати українську пенсію. Про це пише видання «На пенсії».

Фахівці Пенсійного фонду України зазначили, що під час виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання виплата пенсії припиняється.

Оформленням виїзду на постійне місце проживання займається міграційна служба. Вона повідомляє Пенсійний фонд про осіб, які оформили такий виїзд, після чого нарахування пенсії припиняється.

Як зазначається, пенсіонер також може подати до Пенсійного фонду заяву та документи про виїзд на постійне місце проживання за кордон та отримати пенсію за шість місяців, рахуючи з місяця, наступного за місяцем зняття з обліку за місцем проживання.

Це передбачено статтею 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення».

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України пояснив, кому перерахують пенсії у квітні.

Раніше ми повідомляли, як змінюються надбавки до пенсії залежно від віку.

Крім того, в Україні може з’явитися новий вид пенсійних виплат – меценатська пенсія. Міністерство юстиції ухвалило відповідну постанову Пенсійного фонду України.

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Теги: гроші пенсія кордон Пенсійний фонд

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