Експортери не повинні страждати через «чорних» аграріїв – нардеп про повернення валютної виручки

Скорочення вдвічі термінів повернення валютної виручки поховає зовнішню торгівлю України – нардеп

Через зловживання окремих аграрних компаній, які возять зерно «по-чорному», уряд з Нацбанком почали готувати для українського бізнесу нову ініціативу – зменшення термінів повернення валютної виручки вдвічі, зі 180 до 90 днів. Проте ця ініціатива відверто невтішна, і може поховати зовнішню торгівлю України, тому Кабміну необхідно переглянути це рішення. Про це заявив народний депутат Дмитро Наталуха.

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«Подейкують, ідея Уряду (щодо скорочення термінів повернення валютної виручки – Ред.) була пов’язана зі зловживаннями кількох компаній, які возять зерно «по-чорному». Це справедливо. Але, якщо правила порушують кілька гравців, це не привід карати весь ринок. Чи потрібно боротися з «чорним експортом»? – так, безумовно. Але не варто думати, що такі радикальні та різкі рішення змінять ситуацію, не вбивши при цьому левову частину порядних українських експортерів», – наголосив Наталуха.

Він розповів, що мав розмови з багатьма українськими експортерами, і всі вони висловлюють нерозуміння – адже нововведення уряду стосуватиметься абсолютно всіх – і тих, хто торгує не аграрною продукцією, і тих, хто возить свої товари не через «зерновий коридор».

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«Поясню просту логіку. Корабель із металом із Румунії пливе в Америку 3 місяці. Ще 2-3 місяці займає процедура продажу. Потім ще 60 днів чекати постоплати. Навіть з ЄС ніхто не палає бажанням робити аванс за українські товари, бо ринок вважається ризиковим через війну. Тому, така ідея просто б поховала зовнішню торгівлю України», – підкреслив Наталуха.

Саме тому, за його словами, він та його колеги з Комітету з питань економічного розвитку звернулись до Кабміну та НБУ стосовно перегляду цього рішення.

«Я вдячний колегам з Комітету за одноголосну позицію, і вдячний Кабміну за готовність до дискусії. Надалі ми готові запропонувати майданчик для обговорення, ідеї та пропозиції, щоб разом розв’язати це питання і прикрити всі лазівки для «чорного експорту», – резюмував Наталуха.

Раніше політолог політолог Микола Давидюк заявив, що курс на лібералізацію валютного ринку, який оголосив НБУ, не може бути скасовано через зловживання окремих агропромислових груп та неефективність митниці та БЕБ.