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Чи будуть в Україні надсилати повістки через «Дію»? Відповідь Мінцифри

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи будуть в Україні надсилати повістки через «Дію»? Відповідь Мінцифри
Запуск реєстра «Оберіг» не означає, що мобілізація стане електронною
фото з відкритих джерел

У міністерстві закликали українців не довіряти фейковій інформації 

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні повістки через додаток «Дія» розсилати не планують. Відповідну заяву зробив директор із розвитку цифрових послуг Міністерства цифрової трансформації України Мстислав Банік.

За його словами, за допомогою «Дія» військовозобов'язані зможуть перевірити, чи є вони в електронному реєстрі «Оберіг». Однак в той самий час, додав Банік, це не означає, що через додаток надсилатимуть повістки.

«одразу скажу ще раз, вкотре, що в «Дії» повістки не плануються, не розглядаються. Не треба панікувати і не треба вірити жодним фейкам на цей рахунок», – підкреслив Банік.

Також він додав, що в додатку досі немає дозволів на використання зброї. За словами Баніка, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство цифрової трансформації працюють над тим, щоб ця функція якнайшвидше запрацювала.

Нагадаємо, українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. Як зазначається у роз'ясненні Міністерства освіти і науки України, ця категорія підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.

Читайте також: ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
Теги: застосунок мобілізація Міністерство цифрової трансформації України повістка

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