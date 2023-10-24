Чи будуть в Україні надсилати повістки через «Дію»? Відповідь Мінцифри

У міністерстві закликали українців не довіряти фейковій інформації

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні повістки через додаток «Дія» розсилати не планують. Відповідну заяву зробив директор із розвитку цифрових послуг Міністерства цифрової трансформації України Мстислав Банік.

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За його словами, за допомогою «Дія» військовозобов'язані зможуть перевірити, чи є вони в електронному реєстрі «Оберіг». Однак в той самий час, додав Банік, це не означає, що через додаток надсилатимуть повістки.

«одразу скажу ще раз, вкотре, що в «Дії» повістки не плануються, не розглядаються. Не треба панікувати і не треба вірити жодним фейкам на цей рахунок», – підкреслив Банік.

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Також він додав, що в додатку досі немає дозволів на використання зброї. За словами Баніка, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство цифрової трансформації працюють над тим, щоб ця функція якнайшвидше запрацювала.

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Нагадаємо, українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. Як зазначається у роз'ясненні Міністерства освіти і науки України, ця категорія підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

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Раніше речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів всі подробиці щодо військового обліку жінок з 1 жовтня. За його словами, постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією, оскільки вона визначена ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» ще з 1992 року.