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    Політика

    Профспілки, які паразитують на робітниках, мають бути зупинені, – Милованов

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    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов - Профспілки, які паразитують на робітниках, мають бути зупинені, – Милованов
    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

    Є профспілки, які борються за права робітників. А є такі, хто насправді працює на керівництво підприємств – міністр

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов виступає за перегляд ролі профспілкових організацій в економіці країни.

    Про це він написав у Facebook.

    «Профспілки. Яка їхня роль сьогодні в економіці? Профспілки мають захищати права робітників. Чи роблять вони це ефективно?...Наприклад, чи борються профспілки за право робітника дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Чи за право шахтаря спускатись у шахту, де правильно забезпечена безпека праці? Чи за право робітника отримувати високу зарплату, навіть коли підприємство є монополістом на ринку праці?» – розмірковує міністр.

    За його словами, профспілки є різні. Наприклад, вважає Милованов, є профспілки, які борються за права робітників. А є такі, хто насправді працює на керівництво підприємств.

    «Щось я не бачу протестів профспілок проти умов та оплати праці на заводах олігархів. А ще є такі, які взагалі нічого не роблять і просто отримують (обов’язковий) відсоток із зарплати робітників. Ситуація з профспілками має бути змінена. Справжні, ефективні профспілки мають отримати доступ до ресурсів. А ті, хто паразитують на робітниках, мають бути зупинені», – зазначив міністр.

    Федерація профспілок України виступила проти внесеного Кабінетом міністрів до Верховної Ради законопроєкту «Про працю» та анонсувала протестні акції.

    Профспілки анонсували проведення кількох акцій протесту, зокрема, 10, 15 січня, а також проведення 16 січня Всеукраїнського профспілкового віче у Києві та регіонах України «на захист конституційних трудових і соціально-економічних прав працівників і діяльності профспілок».

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    Як повідомлялося, Милованов пояснив, за яких умов курс гривні буде зміцнюватись.

    міністр профспілка Тимофій Милованов безпека
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