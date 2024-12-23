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Мир завдяки силі можливий і ми зробимо все, щоб його досягти – звернення Зеленського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мир завдяки силі можливий і ми зробимо все, щоб його досягти – звернення Зеленського
Зеленський: Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу
фото: Офіс президента України

Зеленський наголосив, що усім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу

Важливо, щоб світ працював разом зараз, щоб якнайшвидше дати спокій Сирії та всьому цьому регіону, щоб відновити стабільність там і щоб нам у нашому регіоні простіше було зупинити цю війну, війну Росії проти України. Послабити Росію. Послабити заради наближення миру, надійного, справедливого. Про це під час традиційного вечірньоо звернення заявив президент України володимир Зеленський. 

Допомога Сирії

Очільник держави доручив Міністерству закордонних справ України працювати активніше, щоб встановити всі необхідні контакти з представниками народу Сирії і щоб виправити помилки Асада щодо України та всієї Європи.

Зеленський зазначив, що зі свого боку Україна допоможемо Сирії пройти цей час: підтримає продовольчу безпеку.

«Це наша моральна перевага – Україна допомагає багатьом країнам забезпечувати нормальність життя, зокрема через продовольчу безпеку. Нам цей регіон, як і будь-який інший регіон світу, потрібен стабільним та мирним», – наголосив Зеленський.

Розмова з прем’єр-міністром Британії  

Президент України повідомив про розмову  з прем’єр-міністром Британії Стармером.

«Я вдячний за підтримку й за готовність Британії й надалі допомагати. Обговорили інвестиції в наше оборонне виробництво, а також постачання зброї», – сказав він.

За словами Зеленського, вони зі Стармером обговорили також тиск на Росію за війну. Президент  особливо відзначив  санкції проти російських танкерів, тіньового флоту, який забезпечує Путіну гроші на війну.

«Всі такі танкери повинні бути під санкціями, і від них треба вберегти не лише європейські порти. Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі – мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно старі посудини – по 50 років, – використовує все що завгодно, щоб тільки заробити гроші. Це загроза повномасштабна – і з погляду фінансування війни, і з погляду шкоди для природи. Жодне море світу – ані Чорне море чи Азовське, Балтійське, Північне море – жодне море не заслуговує на всю цю шкоду від російської присутності. Зараз у Чорному морі мазут – це проблема самих людей, і Путін нічого не робить, його зараз цікавлять тільки його старі «орєшніки» та інше божевілля. Треба зробити все можливе, щоб Росію якнайшвидше примусити до реального миру й до відповідальності за все скоєне. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає», – сказав президент.

Доповідь головкома Сирського

Також Зеленський повідомив про доповідь головкома Сирського щодо фронту та щодо районів Курської операції.

За словами Зеленського, на Курщині є вже більш як три тисячі поранених та вбитих північнокорейських солдатів. Росія їх просто утилізує у штурмах.

«Чому корейці повинні воювати за Путіна, жодна нормальна людина на землі не відповість. І, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави – і поруч із Корейським півостровом, для Китаю, для інших, також державам у нашому регіоні та будь-де у світі – це загроза. Те, що Москва передає військові технології в Північну Корею й допомагає режиму у Пхеньяні знущатися з людей та тримати частину корейського народу в рабстві в однієї родини. Коли таке відбувається, розумієш, що небагато варті слова тих, хто закликає Росію не розширювати війну й не робити ситуацію гіршою. Москва слів не розуміє. Але повинна відчувати силу. Мир завдяки силі можливий. І ми зробимо все, щоб миру досягти», – наголосив очільник держави.

Поїздка Фіцо в Москву

Президент України розповів, що отримав багато питань журналістів сьогодні про поїздку Фіцо в Москву. 

«Насправді після нашої розмови в Брюсселі в присутності всіх лідерів Європи нічого не дивує. Ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини. Тіньові домовленості з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню», – сказав він.

За словами Зеленського, Фіцо отримав пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії.

«Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому. Немає тих, хто не розуміє», – зазначиа очільник держави.

Зеленський наголосив, що усім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів трьох країн в Україні: Китаю – Ма Шенкуня, Саудівської Аравії – Мухаммада бін Абдулазіза бін Салеха Аль-Барака та Сербії – Андона Сапунджі. 

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Теги: Україна Володимир Зеленський росія Чорне море санкції інвестиції путін торгівля гроші військові технології фінансування робота Офіс президента Москва

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