Рада Європи продовжила на рік план дій для України
Фінансування плану відбувається за кошт донорів
План дій Ради Європи для України подовжили до кінця 2022-го року.
Про це повідомляє Постійне представництво України при Раді Європи.
«Група доповідача РЄ з питань демократії затвердила рішення щодо погодження доповіді про середньостроковий прогрес у виконанні Плану дій РЄ для України на 2018-2021 рр., а також подовження терміну його дії до кінця 2022 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що увагу акцентували на успішності, в цілому, виконання цілей документа, а також відзначено важливість ефективності його подальшої імплементації, попри проблеми, пов'язані з агресією РФ проти України і пандемією Covid-19.
Фінансування плану відбувається за кошт донорів, серед них — ЄС, 18 європейських країн, Туреччина, а також Цільовий фонд з прав людини (Велика Британія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія).
Постпред України подякував за підтримку України згаданим Офісам РЄ та донорам, найбільшими з яких є: Європейський Союз, Швеція, Норвегія, Канада, Швейцарія, Данія, Німеччина, Фінляндія, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Чеська Республіка, Угорщина, Литва, Ліхтенштейн, Польща, Туреччина, Естонія, Латвія та Румунія, а також Цільовий фонд з питань прав людини (Велика Британія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія).