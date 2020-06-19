Росія заблокувала дистанційне голосування в Генасамблеї ООН



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РФ заблокувала дистанційне голосування Генасамблеї ООН в умовах пандемії

Генасамблея, залишається обмежениму виконанні покладених на нього повноважень згідно зі Статутом ООН

Росія разом з Венесуелою, Іраном і Кубою порушили так звану процедуру умовчання під час ухвалення ініціативи про запровадження тимчасових положень про дистанційне голосування Генасамблеї ООН у період пандемії.

Позицію України з цього приводу прокоментував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, пише «Укрінформ».

«Україна стурбована тим, що сьогодні не вдалося схвалити рішення про запровадження тимчасової процедури дистанційного голосування у Генеральній Асамблеї ООН», - зауважив дипломат.

Він підкреслив, що в умовах нинішньої надзвичайної ситуації та пандемії «найбільш демократичний головний орган ООН – Генасамблея, залишається обмежениму виконанні покладених на нього повноважень згідно зі Статутом ООН».

Наступного тижня ООН відзначатиме річницю ухвалення своєї Хартії. У цьому зв'язку постійний представник України підкреслив, що положення основоположного документа «не лише ігноруються, а й грубо порушуються одним постійним членом Ради Безпеки».

Як зауважив Кислиця, сьогоднішні дії РФ довели, що пагубна практика їхніх маніпуляцій положеннями Статуту ООН та обмеження дієздатності органів ООН була застосована й до Генеральної Асамблеї. А цей орган покликаний збалансувати повноваження Радбезу та вирішувати у демократичний спосіб будь-які питання, які розглядаються в ООН, у тому числі у сфері підтримання міжнародного миру й безпеки.

«Україна разом з нашими партнерами та іншими прогресивними членами Організації докладатиме зусиль з метою поновлення повноцінної діяльності Генеральної Асамблеї у часи, коли міжнародне співтовариство очікує від неї рішучих та практичних кроків з протидії пандемії, а також розв’язання інших проблем, які лише загострилися під час Covid-19», - підкреслив постійний представник України при ООН.

До слова, Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму та звернулася з проханням надати міжнародну оцінку протиправним діям РФ.