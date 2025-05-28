Сайт Верховної Ради вже кілька років поспіль б’є рекорд

Сайт Ради зберігає лідерські позиції за кількістю переглядів серед інших сайтів парламентів світу ще з 2016 року

Понад 94% аудиторії сайту Верховної Ради – це користувачі з України

У 2024 році сайт Верховної Ради України зібрав понад 138 млн переглядів, що значно більше, ніж, наприклад, у парламенту Німеччини – його вебресурс переглянули понад 80 млн разів. Водночас деякі країни, зокрема Бельгія, Болгарія та Молдова, взагалі не ведуть облік відвідуваності сайтів своїх парламентів. А в Польщі Сейм припинив збір статистики кілька років тому через побоювання, пов’язані з обробкою конфіденційної інформації. Такі дані наведені у дослідженні, проведеному рухом «Чесно» спільно з Дослідницькою службою Верховної Ради, інформує «Главком».

За даними дослідження, сайт українського парламенту стабільно очолює рейтинг за кількістю переглядів серед парламентських сайтів у світі ще з 2016 року – відтоді розпочався цей моніторинг. Дані, надані самими парламентами, лише підтверджують лідерство Верховної Ради.

Зазначається, що основний трафік на сайти парламентів надходить з їхньої ж країни – насамперед туди заходять їхні власні громадяни. Так, понад 94% аудиторії сайту Верховної Ради – це користувачі з України. Серед інших джерел трафіку часто фігурують також країни-сусідки (наприклад, Франція – Німеччина, Фінляндія – Швеція, Норвегія – Данія). Крім того, у більшості сайтів частина трафіку надходить зі Сполучених Штатів і Великої Британії.

«Більшість парламентів отримують насамперед органічний пошуковий трафік (через пошукові запити користувачів), на другому місці – прямий (користувач заходить на сайт через написання адреси в браузері), на третьому – реферальний (користувачі переходять зі сторонніх сайтів), а тоді соцмережі та інші джерела. Для сайту ВРУ характерна така ж тенденція – пошуковий трафік там становить 67% від усього трафіку», – йдеться у дослідженні.

Поки що взагалі не збирають дані про відвідуваність своїх сайтів парламенти Бельгії, Болгарії та Молдови. А Сейм Польщі вимкнув збір даних про трафік кілька років тому через занепокоєння щодо обробки конфіденційних даних.

До слова, міністерство внутрішніх справ (МВС) України попереджає про тимчасові перебої в роботі сервісних центрів та онлайн-сервісів через проведення позапланових технічних робіт у Національній інформаційній системі.