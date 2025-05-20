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Нардепи пропонують визнати Північну Корею державою-агресором

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нардепи пропонують визнати Північну Корею державою-агресором
Парламентарі пропонують звернутися до міжнародних організацій та органів влади
фото з відкритих джерел

Раніше Кім Чен Ин заявляв, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік Росії

Народні депутати подали у Верховну Раду проєкт постанови про визнання Північної Кореї державою-агресором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Парламентарі пропонують звернутися до ООН, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європарламенту із закликом визнати Північну Корею державою-агресором на міжнародному рівні, а також посилити санкції. Проєкт постанови було відправлено на розгляд комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Зазначається, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад $20 млрд і допомагає Пхеньяну придбати ще більше високотехнологічної зброї. Згідно зі звітом Аналітичного центру Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA), Пхеньян також заробив ще $630 млн від передачі технологій і $280 млн від внеску робочої сили.

«Незаконна військова співпраця КНДР і РФ загрожує безпеці не лише всієї Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону. Крім того, ця співпраця є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН і відповідних резолюцій Ради безпеки ООН. Тому маємо діяти рішуче шляхом офіційного визнання парламентом КНДР та Білорусь державами, що вчинили акти агресії та державами-співучасницями. Законопроект щодо Білорусі вже давно зареєстрований, однак досі не проголосований. Тож час робити наступні кроки, зокрема й щодо КНДР», – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що може почати війну із західними країнами у разі агресії в бік РФ. За його словами, якщо Захід почне «атакувати» Росію, то він накаже своїй армії допомогти росіянам відбивати напад.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь Північної Кореї у війні між Росією та Україною була виправданою, назвавши це здійсненням суверенних прав на захист «братньої нації». Кім також заявив, що Пхеньян без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо Сполучені Штати продовжуватимуть те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.

До слова, Північна Корея могла отримати технологічну допомогу від Росії при розробці нової ракети «повітря – повітря». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

Державні медіа Північної Кореї повідомили, що лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за протиповітряними навчаннями та тренуванням на яких, ймовірно, використали нову ракету «повітря – повітря», запущену з винищувача МіГ-29.

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Теги: Північна Корея Верховна Рада

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