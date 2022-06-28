Реформа Конституційного суду: що влада панує змінити перш за все

Верховна Рада хоче трансформувати порядок звільнення суддів Конституційного суду

Реформа Конституційного суду України (КСУ) є першочерговою вимогою для набуття Україною повноцінного членства у Євросоюзі. Про це представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря заявила у ефірі Національного телемарафону.

Тому, запевнила нардепка, відразу після завершення війни влада займеться реформою цієї інституції. «Така реформа можлива саме з внесенням змін до Конституції. На жаль, під час війни Конституція забороняє вносити такі зміни, але ми маємо бути готові одразу після перемоги ці зміни внести і презентувати», – пояснила нардепка від «Слуги народу».

Однією із перших змін, які планує напрацювати робоча група (її очолює Ольга Совгиря – ред.), стане принцип звільнення суддів Конституційного суду. Зараз їх може звільнити тільки сам КСУ.

«Спираючись на передову Європейську практику і позицію Венеційської комісії, вважаємо, що це питання має бути інакше врегульоване в Конституції», – зазначила представниця парламенту у Конституційному суді.

Крім того, реформа має на меті зробити відповідальність суддів КСУ реальною, а не декларативною.

За словами Ольги Совгирі, за кілька тижнів робоча група має представити загальну концепцію реформи.

Нагадаємо, у березні Совгиря пропонувала змінити законодавство таким чином, щоб Конституційний суд України працював під час воєнного стану.