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    Політика

    Реформа Конституційного суду: що влада панує змінити перш за все

    Конституційний суд може втратити право звільняти власних суддів - Реформа Конституційного суду: що влада панує змінити перш за все
    Конституційний суд може втратити право звільняти власних суддів
    фото з відкритих джерел

    Верховна Рада хоче трансформувати порядок звільнення суддів Конституційного суду

    Реформа Конституційного суду України (КСУ) є першочерговою вимогою для набуття Україною повноцінного членства у Євросоюзі. Про це представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря заявила у ефірі Національного телемарафону.

    Тому, запевнила нардепка, відразу після завершення війни влада займеться реформою цієї інституції. «Така реформа можлива саме з внесенням змін до Конституції. На жаль, під час війни Конституція забороняє вносити такі зміни, але ми маємо бути готові одразу після перемоги ці зміни внести і презентувати», – пояснила нардепка від «Слуги народу».

    Однією із перших змін, які планує напрацювати робоча група (її очолює Ольга Совгиря – ред.), стане принцип звільнення суддів Конституційного суду. Зараз їх може звільнити тільки сам КСУ.

    «Спираючись на передову Європейську практику і позицію Венеційської комісії, вважаємо, що це питання має бути інакше врегульоване в Конституції», – зазначила представниця парламенту у Конституційному суді.

    Крім того, реформа має на меті зробити відповідальність суддів КСУ реальною, а не декларативною.

    За словами Ольги Совгирі, за кілька тижнів робоча група має представити загальну концепцію реформи.

    Нагадаємо, у березні Совгиря пропонувала змінити законодавство таким чином, щоб Конституційний суд України працював під час воєнного стану.

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    Теги: Верховна Рада Конституційний суд Україна партія Слуга народу
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    Реформа Конституційного суду: що влада панує змінити перш за все