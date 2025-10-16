Головна Країна Політика
Решетилова попередила про затримку запуску Офісу військового омбудсмена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Решетилова попередила про затримку запуску Офісу військового омбудсмена
Решетилова заявила, що для початку роботи Офісу військового омбудсмена потрібно пройти багато бюрократичних процедур
фото: Facebook/Ольга Решетилова

За словами омбудсменки, наразі можуть бути певні проблеми з опрацюванням звернень воїнів

Офіс військового омбудсмена розпочне роботу після завершення всіх юридичних процедур. Мова про реєстрацію юридичної особи, спецперевірку кандидатів на керівні посади до створення бланків, печаток, реєстрації в державних системах документообігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис військової омбудсменки Ольги Решетилової.

Згідно із законом «Про Військового омбудсмана» Офіс військового омбудсмена має розпочати свою роботу наступного дня після офіційного оголошення в «Урядовому кур'єрі» або «Голосі України». Водночас вона наголосила, що найближчим часом цього не станеться.

«Тому що зараз нам потрібно пройти цілу низку складних бюрократичних процедур: від реєстрації юридичної особи, спецперевірок кандидатів на керівні посади до створення бланків, печаток, реєстрації в державних системах документообігу тощо. Потрібно затвердити штат, який має подати мені керівник апарату, який перед тим має пройти спецперевірку, на яку я його маю подати... Крім того, тривають пошуки приміщення, вносяться зміни до купи нормативних актів, тривають консультації з різними державними органами. Це нормальний процес створення нової державної інституції. Просто він тривалий, складний і не терпить поспіху, тому що кожна деталь надалі може впливати на ефективність Офісу військового омбудсмена», – каже вона.

Посадовиця зауважила, що у цей транзитний період можуть бути певні проблеми з опрацюванням звернень і скарг військовослужбовців та членів їх родин. Водночас Решетилова запевнила, що без розгляду звернення громадян точно не залишаться. За її словами, наразі триває робота над створенням єдиного вікна входу для скарг, де можна буде використовувати і короткий номер, і месенджери, й інші канали комунікацій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовим омбудсменом. Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

