Військовий омбудсмен: хто і як захищатиме права військовослужбовців

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13266, який створює нову посаду Військового омбудсмена. За ухвалення закону в цілому проголосували 283 народних депутати. На цю посаду буде призначено цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки й оборони. Про це повідомляє «Главком».

Хто такий Військовий омбудсмен

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що Військового омбудсмена призначатиме президент терміном на п’ять років. За його словами, «Офіс Військового омбудсмена стане допоміжним органом при президентові», що відповідає конституційним обмеженням.

Новий омбудсмен матиме право проводити перевірки у військових частинах, якщо будуть підстави, зокрема, скарги, звернення депутатів або публікації в ЗМІ.

Як зазначив Федієнко, закон має на меті покращити захист військовослужбовців від неправомірних дій з боку командирів. Він також додав, що зараз накопичилося багато скарг від військовослужбовців щодо наказів та командування.

Народна депутатка, член Комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська пояснила, що закон розмежовує повноваження нового омбудсмена та Уповноваженого ВР з прав людини. Якщо останній займається загальними порушеннями, то Військовий омбудсмен спеціалізуватиметься на питаннях, пов’язаних із військовою службою: виплатами, переведеннями, застосуванням надмірної сили тощо.

На посаду Військового омбудсмена може бути призначений громадянин України, який відповідає певним вимогам:

вік від 30 років;

вища освіта не нижче магістра;

володіння державною мовою;

проживання в Україні протягом останніх п'яти років.

Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду більше ніж два строки поспіль.

