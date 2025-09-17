Головна Країна Політика
search button user button menu button

Військовий омбудсмен: хто і як захищатиме права військовослужбовців

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Військовий омбудсмен: хто і як захищатиме права військовослужбовців
На посаду Військового омбудсмена може бути призначений громадянин України, який відповідає певним вимогам
колаж: glavcom.ua

У Верховній Раді ухвалили закон про Військового омбудсмена

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13266, який створює нову посаду Військового омбудсмена. За ухвалення закону в цілому проголосували 283 народних депутати. На цю посаду буде призначено цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки й оборони. Про це повідомляє «Главком».

Хто такий Військовий омбудсмен

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що Військового омбудсмена призначатиме президент терміном на п’ять років. За його словами, «Офіс Військового омбудсмена стане допоміжним органом при президентові», що відповідає конституційним обмеженням.

Новий омбудсмен матиме право проводити перевірки у військових частинах, якщо будуть підстави, зокрема, скарги, звернення депутатів або публікації в ЗМІ.

Як зазначив Федієнко, закон має на меті покращити захист військовослужбовців від неправомірних дій з боку командирів. Він також додав, що зараз накопичилося багато скарг від військовослужбовців щодо наказів та командування.

Народна депутатка, член Комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська пояснила, що закон розмежовує повноваження нового омбудсмена та Уповноваженого ВР з прав людини. Якщо останній займається загальними порушеннями, то Військовий омбудсмен спеціалізуватиметься на питаннях, пов’язаних із військовою службою: виплатами, переведеннями, застосуванням надмірної сили тощо.

На посаду Військового омбудсмена може бути призначений громадянин України, який відповідає певним вимогам:

  • вік від 30 років;
  • вища освіта не нижче магістра;
  • володіння державною мовою;
  • проживання в Україні протягом останніх п'яти років.

Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду більше ніж два строки поспіль.

Нагадаємо, 17 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про військового омбудсмана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

За відповідний законопроєкт проголосували 283 нардепи.

Читайте також:

Теги: військові Верховна Рада військовий омбудсмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На нараді брали участь головнокомандувачі збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, США
Сирський підтвердив розробку військової компоненти гарантій безпеки для України
21 серпня, 23:12
За законопроєкт проголосували 273 депутати
Рада ухвалила законопроєкт про державну політику національної пам’яті
21 серпня, 20:30
Hornet брав участь у боях за нашу свободу та захист суверенітету територіальної цілісності України на різних напрямках: Харківщини, Сумщини, Донеччини, Запоріжжя
Поліг, рятуючи життя побратимів, під Роботиним. Згадаймо Андрія Харківа
25 серпня, 09:00
Користувачі мережі відреагували на рішення патрульних оштрафувати військових, які начебто їхали збивати дрони
Патрульні оштрафували військових, які їхали збивати дрони: реакція мережі
26 серпня, 16:08
25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук загинув під час виконання бойового завдання на сумському напрямку
Поліг під час виконання бойового завдання на сумському напрямку. Згадаймо Юрія Шевчука
29 серпня, 09:00
Дмитро Хилюк: Дуже тепло та емоційно з полону зустрічали колеги
Український журналіст, що повернувся з російського полону, розказав, що було найважче у тюрмі
12 вересня, 19:00
Смертельна ДТП сталася близько 05:50 на вул. Олени Теліги у Києві
У Києві сталася ДТП за участю військового авто. Серед загиблих – поліцейський (фото)
8 вересня, 12:17
Захисник загинув під час виконання бойового завдання 9 вересня 2022 року
Майстер спорту з академічного веслування загинув на Донбасі. Згадаймо Олександра Сергієнка
10 вересня, 09:00
США затвердили пакети військової допомоги Україні, Рада відновила трансляції засідань. Головне за 16 вересня
США затвердили пакети військової допомоги Україні, Рада відновила трансляції засідань. Головне за 16 вересня
Вчора, 21:15

Політика

Військовий омбудсмен: хто і як захищатиме права військовослужбовців
Військовий омбудсмен: хто і як захищатиме права військовослужбовців
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією
Держагентство «ПлейСіті» почало видачу ліцензій на азартні ігри
Держагентство «ПлейСіті» почало видачу ліцензій на азартні ігри
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
Голова Європарламенту у Раді зробила заяву про вбивство Парубія
Голова Європарламенту у Раді зробила заяву про вбивство Парубія
Відстрочка від мобілізації та ВПО: як законопроєкт може змінити роботу ТЦК (документ)
Відстрочка від мобілізації та ВПО: як законопроєкт може змінити роботу ТЦК (документ)

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua