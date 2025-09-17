Ухвалення закону про військового омбудсмена, візит президентки Європарламенту. Головне за 17 вересня

Президентка Європарламенту Роберта Мецола вчетверте прибула до України від початку великої війни

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена, уряд запровадив нові послуги для ВПО, президентка Європарламенту приїхала до України. «Главком» склав добірку новин 17 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією

Верховна Рада України ратифікувала угоду № 0332 про довгострокове партнерство зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Документ створює нову рамку для співпраці між країнами у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури.

Згідно з угодою, Велика Британія зобов’язується надавати Україні військову допомогу в розмірі щонайменше 3,6 мільярда фунтів стерлінгів щорічно до фінансового року 2030/31, а також після цього періоду за потреби.

Візит президентки Європарламенту до України

Сьогодні, 17 вересня, голова Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва. Голова Європарламенту виступила у Верховній Раді. Мецола розпочала виступ зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.

Також Роберта Мецола заявила, що в Києві відкриється постійне представництво Європейського парламенту. «Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут у Києві для того, щоб бути присутніми в Україні і працювати з вами поруч кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами, і ми його виконуємо», – сказала вона.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Вони обговорили ключові теми між Україною та європейськими інституціями.

Уряд запровадив нові послуги для ВПО

Кабінет міністрів ухвалив кілька рішень щодо внутрішньо переміщених осіб. Уряд запроваджує нові послуги для вимушених переселенців. Перша з них – медичний догляд. Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. У разі необхідності протягом 30 днів можна пройти лікування в медичному закладі.

Також відтепер для внутрішніх переселенців доступна соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян. «Надавач послуги, який приймає ВПО з-поміж маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян», – каже премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами глави уряду, пільговикам ВПО на всій території України (які не отримали кошти від міжнародних організацій) в середньому нададуть по 8 тис. грн на закупівлю дров на зиму. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 тис. домогосподарств. Виплати здійснить Пенсійний фонд.

Також уряд виділив 1 млрд грн субвенцій на те, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили та переобладнали помешкання ВПО. У прифронтових областях 100% будівництва чи ремонту покриють коштом субвенції. Уряд також надасть додаткову одноразову виплату 2 тис. грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом останніх пів року.

Правоохоронці викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні й сході України. За даними слідства, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю.

Як установило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Однак на потреби фронту ділки виділяли лише 10% загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками «схеми».

Для збору пожертв ділки розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. 17 вересня правоохоронці провели 20 обшуків на території Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тис. грн благодійної допомоги.

Рада ухвалила закон про військового омбудсмена

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13266, який створює нову посаду Військового омбудсмена. За ухвалення закону в цілому проголосували 283 народних депутати. На цю посаду буде призначено цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших категорій, пов’язаних із сектором безпеки й оборони.

Військового омбудсмена призначатиме президент терміном на п’ять років. За його словами, «Офіс Військового омбудсмена стане допоміжним органом при президентові», що відповідає конституційним обмеженням.

Новий омбудсмен матиме право проводити перевірки у військових частинах, якщо будуть підстави, зокрема, скарги, звернення депутатів або публікації в ЗМІ. Закон має на меті покращити захист військовослужбовців від неправомірних дій з боку командирів.