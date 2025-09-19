Зеленський призначив першого військового омбудсмена

Зеленський: Посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову першим українським військовим омбудсменом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«І ще одне, що зміцнює армію. Дякую, парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано, і сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана», – сказав президент.

Зеленський додав: «Затверджено також положення про роботу цієї інституції, і я призначу Ольгу Решетилову – людину, яку наші воїни добре знають, – першим українським військовим омбудсманом. Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії».

У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців. Ним тоді стала Ольга Решетилова.

Зауважимо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про військового омбудсмена. За відповідний законопроєкт проголосували 283 нардепи.

Згодом народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що Військового омбудсмена призначатиме президент терміном на п’ять років. За його словами, «Офіс Військового омбудсмена стане допоміжним органом при президентові», що відповідає конституційним обмеженням.