Чи з’являться нові категорії у «Національному кешбеку»: відповідь Мінекономіки

Мінекономіки розповіло про подальшу долю категорій витрат за програмою «Національний кешбек»

До урядової програми «Національний кешбек» найближчим часом не планують додавати нові категорії витрат. Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

За словами Кіндратіва, Міністерство економіки спирається на аналітичні дані при реалізації та коригуванні проєкту. Відомство вже визначило найбільш затребувані сфери для витрат кешбеку, які забезпечують максимальний кумулятивний ефект для повернення коштів в економіку. Наразі розширення переліку цих сфер не передбачається.

Водночас міністр економіки Олексій Соболев зазначив, що уряд працює над технічним удосконаленням програми.Зокрема, наразі шукають рішення, яке дозволить нараховувати виплати за придбання вагових товарів.

Нагадаємо, програма «Національний кешбек» була запущена для підтримки вітчизняних виробників. У межах проєкту громадяни можуть отримати 5% або 15% компенсації за купівлю українських товарів, а накопичені кошти витратити на оплату комунальних послуг, транспорт або донати на армію.

В Україні у березні стартувала програма компенсацій за пальне через «Національний кешбек»: 15% повертають за дизель, 10% за бензин і 5% за автогаз, що дозволяє економити від 2 до 11 грн на літрі. У Мінекономіки підкреслили, що таке рішення Кабміну спрямоване на підтримку населення через високі ціни на пальне.

До слова, українці зможуть отримувати компенсацію за купівлю пального до кінця травня 2026 року.