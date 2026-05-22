Президент відвідав та нагородив поранених військових на Рівненщині

Військові відзначилися під час штурмів ворожих позицій на Запорізькому напрямку та стримування окупантів на Куп'янському напрямку

В одному з медичних закладів Рівненщини президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави поспілкувався з захисниками, які боронили Україну на різних напрямках. Серед них – воїни, що захищали Україну на Харківщині, Херсонщині, Дніпровщині, Донеччині та брали участь у Курській операції.

фото: Офіс президента

Військові відзначилися під час штурмів ворожих позицій на Запорізькому напрямку та стримування окупантів на Куп’янському напрямку. У боях захисники зазнали множинних осколкових поранень та важких травм опорно-рухового апарату.

«Дуже вдячні вам за вашу службу та захист нашої країни. Бажаю вам якнайшвидшого одужання та відновлення», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня й «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський перебував із робочим візитом на Рівненщині. Він провів зустріч із керівниками громад трьох областей. «Ми говорили з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави», – наголосив він.