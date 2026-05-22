Президент відвідав та нагородив поранених військових на Рівненщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня й «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів
фото: Офіс президента
Військові відзначилися під час штурмів ворожих позицій на Запорізькому напрямку та стримування окупантів на Куп’янському напрямку

В одному з медичних закладів Рівненщини президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави поспілкувався з захисниками, які боронили Україну на різних напрямках. Серед них – воїни, що захищали Україну на Харківщині, Херсонщині, Дніпровщині, Донеччині та брали участь у Курській операції.

Президент відвідав та нагородив поранених військових на Рівненщині фото 1
фото: Офіс президента

Військові відзначилися під час штурмів ворожих позицій на Запорізькому напрямку та стримування окупантів на Куп’янському напрямку. У боях захисники зазнали множинних осколкових поранень та важких травм опорно-рухового апарату.

Президент відвідав та нагородив поранених військових на Рівненщині фото 2
фото: Офіс президента

«Дуже вдячні вам за вашу службу та захист нашої країни. Бажаю вам якнайшвидшого одужання та відновлення», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відвідав та нагородив поранених військових на Рівненщині фото 3
фото: Офіс президента

Президент відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня й «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський перебував із робочим візитом на Рівненщині. Він провів зустріч із керівниками громад трьох областей. «Ми говорили з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави», – наголосив він.

Теги: Рівненщина Володимир Зеленський військові

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

