Зеленський попередив про загрозу наступу з Білорусі на Волинь, Рівненщину та Житомирщину

Наталія Порощук
Зеленський сьогодні відвідав Рівненщину
фото: скриншот з відео
Зеленський: Жоден напрямок не залишимо без уваги

Сьогодні, 22 травня, президент Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом на Рівненщині. Він провів зустріч із керівниками громад трьох областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні я тут, на нашій прекрасній Рівненщині, хочу подякувати всім нашим громадам трьох областей. Рівненська область, Житомирська, Волинська область. Ми говорили з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави», – зауважив президент.

Зеленський підкреслив, що «жоден напрямок не залишимо без уваги».

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Він повідомив, що регіони займаються посиленням захисних споруд, фортифікацій та додав, що посилення кордону буде додатково.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує вступати у війну проти України, якщо проти його країни не буде здійснено агресії. Окрім цього, Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським, зокрема допустив зустріч в Україні.

Варто зазначити, що Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. 

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що дані розвідки щодо ймовірного наступу противника з території Білорусі є цілком реальними.

