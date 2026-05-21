Мерц запропонував особливий статус України в ЄС: реакція Єврокомісії

Мерц пропонує надати Україні більше участі у роботі ЄС ще до повноцінного вступу

Європейська комісія підтвердила, що отримала лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо просування України до членства в ЄС. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на речника Єврокомісії, пише «Главком».

Повідомляється, що у листі Мерц закликав Євросоюз шукати «інноваційні рішення», які дозволять Україні активніше брати участь у роботі ЄС ще до повноцінного вступу.

За даними Reuters, йдеться про можливий формат «асоційованого членства», за якого українські посадовці могли б брати участь у самітах та зустрічах міністрів ЄС без права голосу.

Єврокомісія позитивно оцінила сам факт обговорення майбутнього розширення ЄС.

«Це свідчить про тверду рішучість держав-членів якомога швидше зробити розширення реальністю», – заявив речник Єврокомісії. Також він повідомив, що вступ України до ЄС безпосередньо пов’язаний із безпекою Європейського Союзу.

Водночас у Єврокомісії підкреслили, що будь-які нові формати повинні базуватися на принципі заслуг, тобто на виконанні Україною необхідних реформ і критеріїв вступу.

«Будь-які інноваційні рішення також повинні базуватися на процесі, заснованому на заслугах», – зазначив речник.

У своєму листі Мерц заявив, що розширення ЄС є геополітичною необхідністю, але визнав, що процес вступу для багатьох країн-кандидатів триває занадто довго. За його словами, це викликає розчарування як серед кандидатів, так і серед самих держав-членів ЄС. Саме тому канцлер Німеччини запропонував шукати нові механізми інтеграції України до Євросоюзу ще до офіційного членства.

Як повідомлялось, Україна активно працює над повноцінним запуском переговорів щодо вступу до Європейського Союзу та розраховує на відкриття першого переговорного кластера вже 26 травня.

До слова, Україна відкидає будь-які пропозиції щодо «обмеженого» або «часткового» членства в Європейському Союзі. Єдиною метою залишається повноправне приєднання до блоку.

Нагадаємо, європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що найефективнішим безпековим форматом для України може стати новий оборонний союз, який інтегрує можливості європейських держав.