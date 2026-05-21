Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мерц запропонував особливий статус України в ЄС: реакція Єврокомісії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мерц запропонував особливий статус України в ЄС: реакція Єврокомісії
Єврокомісія позитивно оцінила сам факт обговорення майбутнього розширення ЄС.
фото: Shutterstock
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Мерц пропонує надати Україні більше участі у роботі ЄС ще до повноцінного вступу

Європейська комісія підтвердила, що отримала лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо просування України до членства в ЄС. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на речника Єврокомісії, пише «Главком».

Повідомляється, що у листі Мерц закликав Євросоюз шукати «інноваційні рішення», які дозволять Україні активніше брати участь у роботі ЄС ще до повноцінного вступу.

За даними Reuters, йдеться про можливий формат «асоційованого членства», за якого українські посадовці могли б брати участь у самітах та зустрічах міністрів ЄС без права голосу.

Єврокомісія позитивно оцінила сам факт обговорення майбутнього розширення ЄС.

«Це свідчить про тверду рішучість держав-членів якомога швидше зробити розширення реальністю», – заявив речник Єврокомісії. Також він повідомив, що вступ України до ЄС безпосередньо пов’язаний із безпекою Європейського Союзу.

Водночас у Єврокомісії підкреслили, що будь-які нові формати повинні базуватися на принципі заслуг, тобто на виконанні Україною необхідних реформ і критеріїв вступу.

«Будь-які інноваційні рішення також повинні базуватися на процесі, заснованому на заслугах», – зазначив речник.

У своєму листі Мерц заявив, що розширення ЄС є геополітичною необхідністю, але визнав, що процес вступу для багатьох країн-кандидатів триває занадто довго. За його словами, це викликає розчарування як серед кандидатів, так і серед самих держав-членів ЄС. Саме тому канцлер Німеччини запропонував шукати нові механізми інтеграції України до Євросоюзу ще до офіційного членства.

Як повідомлялось, Україна активно працює над повноцінним запуском переговорів щодо вступу до Європейського Союзу та розраховує на відкриття першого переговорного кластера вже 26 травня. 

До слова, Україна відкидає будь-які пропозиції щодо «обмеженого» або «часткового» членства в Європейському Союзі. Єдиною метою залишається повноправне приєднання до блоку. 

Нагадаємо, європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що найефективнішим безпековим форматом для України може стати новий оборонний союз, який інтегрує можливості європейських держав.

Читайте також:

Теги: євроінтеграція Європейський Союз Єврокомісія Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саулі Нііністьо обіймав посаду президента Фінляндії з 2012 до 2024 року та брав активну участь у формуванні політики безпеки країни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Переговори ЄС-Росія стали ближчими. З’явилося нове ім’я для діалогу
Вчора, 15:50
У ЄС заговорили про нові податки на посилки для України
ЄС поставив Україні нову умову для отримання мільярдів
18 травня, 21:30
Чорногорія успішно закрила 14 із 33 переговорних розділів
Європейський Союз розпочав підготовку договору про вступ Чорногорії
14 травня, 05:50
Макрон: Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, мають набагато важливіші справи, ніж розпалювати загрози дестабілізації
Підвищення мит на автомобілі. Президент Франції відреагував на погрози Трампа
6 травня, 03:58
Зеленський: Обговорили європейський пакет підтримки
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні
4 травня, 11:33
Перші відбіркові заходи заплановані на червень 2026 року
Єврокомісія запустила платформу бойових випробувань технологій для України
29 квiтня, 15:10
Україні потрібна постійна платформа у Брюсселі, яка професійно працюватиме не епізодично, а щодня
Європейська оборонна система без України стане повільнішою та дорожчою. І ось чому
28 квiтня, 10:31
Кулеба: Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації
Україна і ЄС провели перше з 2022 року засідання спільного авіаційного комітету
22 квiтня, 21:32
Каллас заявила про рішення щодо €90 млрд для України найближчої доби
Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України
21 квiтня, 20:38

Політика

Міністри розповіли зворушливі історії про свої перші вишиванки
Міністри розповіли зворушливі історії про свої перші вишиванки
Єрмак розповів, чим займався у СІЗО та як отримав окрему камеру
Єрмак розповів, чим займався у СІЗО та як отримав окрему камеру
Сирський заявив про перехід ЗСУ до асиметричної стратегії
Сирський заявив про перехід ЗСУ до асиметричної стратегії
Президент прокоментував удар по Сизранському НПЗ Росії (відео)
Президент прокоментував удар по Сизранському НПЗ Росії (відео)
Постпред України в ООН закликав позбавити Росію статусу постійного члена
Постпред України в ООН закликав позбавити Росію статусу постійного члена
Зеленський прийняв вірчі грамоти від трьох новопризначених послів
Зеленський прийняв вірчі грамоти від трьох новопризначених послів

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua