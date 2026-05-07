Україна перехопила ініціативу у війні з Росією – Блінкен

Ентоні Блінкен заявив про значні втрати РФ та зміну тенденцій на фронті

Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки: «За останні кілька місяців українці досягли набагато кращих результатів»

За останні місяці Збройні Сили України продемонстрували кращі результати на полі бою, тоді як російські окупаційні війська зазнали «страшних» втрат і втратили частину раніше захоплених позицій. Про це в ефірі телеканалу C-Span заявив колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, інформує «Главком».

За словами колишнього державного секретаря Сполучених Штатів Америки, динаміка бойових дій останнім часом змінилася на користь України.

«Лінія розмежування на полі бою навряд чи зміститься дуже далеко в будь-якому напрямку. Насправді за останні кілька місяців українці справді досягли набагато кращих результатів, а росіяни зазнали «страшних» втрат і фактично втратили трохи позицій», – сказав Блінкен.

Блінкен підкреслив, що попередні спроби російського наступу супроводжувалися колосальними жертвами серед особового складу та техніки РФ заради мінімальних територіальних здобутків.

«Це змінило тенденцію, коли вони захоплювали буквально кілька сотень футів, але за страшну ціну. Отже, цей глухий кут реальний. Але є й інші місця, де немає глухого кута», – резюмував колишній держсекретар.

Ентоні Блінкен також додав, що ефективність української оборони та контратак змусила російське командування платити занадто високу ціну за будь-яке просування, що зрештою призвело до стагнації їхніх наступальних можливостей на багатьох ділянках.

«Главком» писав, що ворожі війська змогли просунутися на двох напрямках фронту – у Харківській та Донецькій областях. Зміни були зафіксовані в районі села Піщане на Харківщині та поблизу міста Родинське в Донецькій області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підсумував результати роботи Сил оборони у квітні. Російська армія продовжує зазнавати катастрофічних втрат в особовому складі, тоді як Україна масштабує використання роботизованих систем та засобів ураження на середніх дистанціях. За підсумками доповідей військових та Міністра оборони, лише за квітень втрати російських окупаційних військ склали понад 35 тис. осіб убитими та тяжко пораненими.