Путін готовий зустрітись із Зеленським не в Москві, але назвав нову умову

Надія Карбунар
Диктатор вважає, що «справа йде до завершення українського конфлікту»

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські медіа.

Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.

Це фактично означає, що Кремль не розглядає можливість зустрічі для обговорення проміжних умов або припинення вогню без попереднього узгодження всіх російських вимог на папері.

Окремо Путін зупинився на питанні залученості Вашингтона до процесу врегулювання. На його думку, Сполучені Штати висловлюють зацікавленість у завершенні війни, проте основне рішення нібито мають ухвалити безпосередньо Київ та Москва.

«США щиро прагнуть врегулювання, але це насамперед справа Росії та України», – заявив очільник країни-агресорки.

Крім того, за словами Путіна, наразі спостерігаються ознаки того, що «справа йде до завершення українського конфлікту». Жодних конкретних фактів або дат, які б підтверджували ці слова, диктатор не навів, що може свідчити про чергову спробу маніпуляції громадською думкою на тлі міжнародного тиску.

Нагадаємо, помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков у суботу, 9 травня, нахабно заявив, що Путін нібито «готовий прийняти» Зеленського в Москві. «Нехай приїжджає», – сказав він в коментарі російським пропагандистам.

Також в Офісі президента України прокоментували можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено триденне перемир'я. Раніше повідомлясь, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими.

Зеленський зауважив, що в межах перемовного процесу за посередництва американської сторони Україна отримала згоду Росії на обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Також, за його словами, 9, 10 та 11 травня має діяти режим тиші.

