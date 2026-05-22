Нові правила бронювання від мобілізації: Кабмін ухвалив постанову

Наталія Порощук
Кабмін ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки в умовах військового стану», – наголосив Соболев.

Вимоги до зарплати

Міністр економіки повідомив, що для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання співробітника його середня зарплата має становити щонайменше три мінімальні заробітні плати – це 25 941 грн. Однак для прифронтових територій зроблено виняток: там вимога залишається на чинному рівні та становить 21 600 грн.

Облік сумісників

Крім того, працівників, які працюють за сумісництвом і вже мають відстрочку від призову, відтепер враховуватимуть у загальній квоті бронювання лише один раз – за одним місцем роботи. Очікується, що ця норма буде діяти в середині червня, через 10 днів після набрання чинності постанови.

Критерії критичності

За словами Соболева, центральні та регіональні органи влади зобов’язані протягом місяця переглянути та перезатвердити свої критерії визначення підприємств критично важливими. Нові вимоги вони мають обов’язково погодити з Міністерством оборони та Міністерством економіки, щоб забезпечити стабільну роботу дійсно важливих для воєнного стану об’єктів.

Новина доповнюється....

 

