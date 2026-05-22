Загроза з Білорусі. Президент провів розмову зі Стармером, Макроном і Мерцом

Наталія Порощук
Президент поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про російські плани щодо України
фото: Володимир Зеленський/Telegram
Зеленський: Окремо поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом – формат Е3–Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Лідери говорили про те, як зробити так, щоб дипломатія заради миру активізувалась і Європа в ній була. «Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії. Домовились, що наші радники з питань національної безпеки зустрінуться ближчим часом», – наголосив Зеленський.

«Окремо поінформував лідерів про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією. Обговорили й комунікацію з американською стороною. Робимо все, щоб справжній мир був. Слава Україні!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Він повідомив, що регіони займаються посиленням захисних споруд, фортифікацій та додав, що посилення кордону буде додатково.

Зокрема, 22 травня президент Володимир Зеленський перебував із робочим візитом на Рівненщині. Він провів зустріч із керівниками громад трьох областей. «Ми говорили з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є. Вчора були громади Чернігівської та Київської областей, сьогодні – ще ця частина нашої держави», – наголосив він.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує вступати у війну проти України, якщо проти його країни не буде здійснено агресії. Окрім цього, Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським, зокрема допустив зустріч в Україні.

Варто зазначити, що Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. 

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що дані розвідки щодо ймовірного наступу противника з території Білорусі є цілком реальними.

