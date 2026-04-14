«Мерц став новим Шольцом». У Німеччині розгорівся скандал через Україну: подробиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
«Мерц став новим Шольцом». У Німеччині розгорівся скандал через Україну: подробиці
У Німеччині розкритикували Мерца напередодні візиту Зеленського
У Бундестазі вимагають передати Україні ракети Taurus і звинувачують канцлера у затягуванні рішення

У Німеччині розгорівся політичний скандал навколо канцлера Фрідріха Мерца через його позицію щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького мовника Die Welt.

Представники партії «Зелені» різко розкритикували Мерца за відмову передавати Україні німецькі крилаті ракети Taurus.

Зокрема, заступниця голови парламентської групи «Зелених» Агнешка Брюггер заявила, що постачання цих ракет Києву давно назріло. «Фрідріх Мерц став новим Олафом Шольцом у цьому питанні зі своїми виправданнями», – наголосила вона, порівнявши чинного канцлера з його попередником, який також виступав проти передачі Taurus Україні.

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна «Зелені» закликали уряд Німеччини збільшити військову підтримку Києва, зокрема шляхом надання далекобійного озброєння.

Брюггер підкреслила, що аргументів на користь такого рішення стає дедалі більше, з огляду на ситуацію у світі та триваючі атаки Росії на українську інфраструктуру.

«Через політику Дональда Трампа та руйнування Росією енергетичної інфраструктури цієї зими список аргументів на користь постачання Taurus лише збільшився. Україна звертається до Німеччини не як прохач. У нинішній світовій ситуації вона, захищаючись від жорстокого російського військового терору, стала гарантом безпеки», – заявила депутатка.

Вона також закликала німецький уряд враховувати досвід України у веденні війни та діяти більш рішуче. «Багато урядів Європи могли б взяти приклад з рішучості України. Нам необхідно терміново перейняти їхній досвід. Тому тим більш безвідповідальним є те, що федеральний уряд, всупереч усім обіцянкам, як і раніше, не робить усього, що міг би зробити», – додала Брюггер.

Критика пролунала після заяви Мерца про те, що він не бачить необхідності у передачі Україні ракет Taurus, зважаючи на технологічний прогрес українських сил на полі бою.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Берліні, де проведе зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

