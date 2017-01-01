Рішення Стокгольмського арбітражу: Яценюк привітав українців з перемогою над Росією

Екс-прем’єр Яценюк вважає переможним рішення Стокгольмського арбітражу щодо позову до «Газпрому»

Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав перемогою України над Росією рішення Стокгольмського арбітражу щодо «газових контрактів». «Рішення Стокгольмського арбітражу - це чергова перемога України над Росією. Це перемога нашого курсу на енергетичну незалежність від московської імперії. Коли наш уряд в 2014 році



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Екс-прем’єр Яценюк вважає переможним рішення Стокгольмського арбітражу щодо позову до «Газпрому»

Екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав перемогою України над Росією рішення Стокгольмського арбітражу щодо «газових контрактів».

«Рішення Стокгольмського арбітражу - це чергова перемога України над Росією. Це перемога нашого курсу на енергетичну незалежність від московської імперії. Коли наш уряд в 2014 році вирішив позиватися до «Газпрому» й припинити в нього закупівлі - ніхто не вірив, що це вдасться. Ніколи раніше українська влада не розмовляла з «Газпромом» на рівних і з точки зору права. Ми почали, і вже перемагаємо», - написав у Facebook колишній глава уряду.

Яценюк привітав НАК «Нафтогаз України» з рішенням арбітражу, а також «українців із черговою перемогою над Росією». За його словами, енергетична незалежність від Росії - це фундамент безпеки України.

Як раніше повідомили у «Нафтогазі», Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виграла Стокгольмський арбітраж у російського «Газпрому». Зокрема, суд повністю відхилив вимоги «Газпрому» за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд доларів за 2012-2017 роки.

Стокгольмський арбітраж також знизив ціну газу для НАК «Нафтогаз України», що купується у «Газпрому», на 27,4% - до $352 з $485 за 1 тис. куб. м.