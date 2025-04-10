Кремль прокоментував слова Зеленського про залучення Китаю до війни

Український президент з посиланням на дані розвідки заявив, що за Росію воює 155 громадян Китаю

Кремль заявив, що Російська Федерація не втягує Китай у війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Речник Путіна Дмитро Пєсков каже, що президент України Володимир Зеленський начебто не правий, коментуючи його слова про щонайменше 155 громадян Китаю у складі російської армії. За словами Пєскова, Китай є стратегічним партнером РФ.

«Це не так. Китай займає зважену позицію, Китай – це наш стратегічний партнер, друг, товариш, і Китай завжди займав вельми і вельми зважену позицію. Тому Зеленський не правий», – каже він.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

До слова, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині.

Одного громадянина Китаю захопили бійці 2-го механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади поблизу Тарасівки, іншого – військовослужбовці 1-го механізованого батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади неподалік Білогорівки.

Обидва іноземці не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно з положеннями Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій їх доправили до Києва, де полонені утримуються в умовах, які відповідають міжнародному праву. Допити проводяться за участю перекладачів.