CNN розповіло історії добровольців зі США, які зникли безвісти на війні в Україні

Родичі зниклих безвісти американців розповіли CNN про те, як їм боляче, що вони не можуть поховати своїх синів

Понад 20 американських добровольців зникли безвісти на війні в Україні, за останні пів року кількість жертв різко зросла. За останні шість місяців на передовій загинули щонайменше пʼять американських добровольців. Про це пише CNN.

Як з'ясувало CNN, за останні шість місяців тіла щонайменше п'яти американських добровольців, які вступили на службу в українську армію, не змогли забрати з поля бою після того, як вони загинули в бою. Тіла двох із них після тривалих переговорів були репатрійовані з окупованої Росією території в п'ятницю, 24 січня, на українську землю, відзначає мовник.

Родичі зниклих безвісти американців розповіли CNN про те, як їм боляче, що вони не можуть поховати своїх синів, що вони не можуть офіційно оголосити своїх близьких мертвими, а також про страждання, яких їм завдають російські «тролі», що переслідують їх в інтернеті.

Як пише CNN з посиланням на слова тих, хто вижив, два американських добровольці загинули в одному інциденті під Покровськом наприкінці вересня. Тіла жодного з них не знайшли. Йдеться про колишнього американського солдата Захарі Форда 25 років зі штату Міссурі і ще одного американця без військового досвіду, сім'я якого попросила назвати його лише позивним «Гантер». Вони були вбиті безпілотником під час виконання завдання підірвати міст біля села Новогродівка.

Американець, який залишився живим і попросив називати його позивним «Реднек» розповів, що група з трьох американських добровольців швидко потрапила під російський вогонь в окопі приблизно за 500 метрів від мосту, що був їхньою метою.

CNN також пише про колишнього 41-річного морського піхотинця США Корі Наврокі з Пенсільванії, який загинув у боях у Брянській області Росії в жовтні. Його тіло показали російські солдати в Telegram, але після складних переговорів Росія повернула в Україну його тіло в п’ятницю разом з тілами майже 800 загиблих, як і ще одного зниклого американця.

За словами його матері Сенді Наврокі, її син помер після поранення, коли намагався допомогти пораненому колезі. Зображення його тіла та зброї широко поширювалися в російських соціальних мережах, і вона каже, що також була опублікована її адреса та відео її будинку. Коли вона в соціальних мережах намагалася повідомити друзям із морської піхоти про його смерть, проросійські тролі “публікували всі ці неприємні коментарі та смайлики”, розповіла жінка.

Також ветеран армії США Седрік Хамм із Техасу, який був убитий у північному прикордонному районі Сум у березні. Родина Хамма змогла розпізнати унікальну суміш ацтекських та американських військових татуювань на його тілі у відеотрансляції, яку Гійом організувала із моргу.

Його мати Ракель Хамм розповіла, що їй сказали, що він врятував іншого молодого чоловіка під час перестрілки, в результаті якої він загинув. «Мій син заплатив найдорожчу ціну на полі битви за волю України і це вічно житиме зі мною. Моя дитина не померла даремно», – сказала мати загиблого.

Справжня кількість загиблих серед американських добровольців в Україні залишається невідомою.

Нагадаємо, перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже поїхав в Україну, де військовослужбовці продовжать навчання. Про це Радіо Свобода повідомив посол України у Польщі Василь Боднар.

За словами дипломата, 10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти із Збройними силами України і вирушать на полігон у Польщі на навчання.