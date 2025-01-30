Головна Світ Соціум
search button user button menu button

CNN розповіло історії добровольців зі США, які зникли безвісти на війні в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
CNN розповіло історії добровольців зі США, які зникли безвісти на війні в Україні
Справжня кількість загиблих серед американських добровольців в Україні залишається невідомою
фото з відкритих джерел

Родичі зниклих безвісти американців розповіли CNN про те, як їм боляче, що вони не можуть поховати своїх синів

Понад 20 американських добровольців зникли безвісти на війні в Україні, за останні пів року кількість жертв різко зросла. За останні шість місяців на передовій загинули щонайменше пʼять американських добровольців. Про це пише CNN.

Як з'ясувало CNN, за останні шість місяців тіла щонайменше п'яти американських добровольців, які вступили на службу в українську армію, не змогли забрати з поля бою після того, як вони загинули в бою. Тіла двох із них після тривалих переговорів були репатрійовані з окупованої Росією території в п'ятницю, 24 січня, на українську землю, відзначає мовник.

Родичі зниклих безвісти американців розповіли CNN про те, як їм боляче, що вони не можуть поховати своїх синів, що вони не можуть офіційно оголосити своїх близьких мертвими, а також про страждання, яких їм завдають російські «тролі», що переслідують їх в інтернеті.

Як пише CNN з посиланням на слова тих, хто вижив, два американських добровольці загинули в одному інциденті під Покровськом наприкінці вересня. Тіла жодного з них не знайшли. Йдеться про колишнього американського солдата Захарі Форда 25 років зі штату Міссурі і ще одного американця без військового досвіду, сім'я якого попросила назвати його лише позивним «Гантер». Вони були вбиті безпілотником під час виконання завдання підірвати міст біля села Новогродівка.

Американець, який залишився живим і попросив називати його позивним «Реднек» розповів, що група з трьох американських добровольців швидко потрапила під російський вогонь в окопі приблизно за 500 метрів від мосту, що був їхньою метою.

CNN також пише про колишнього 41-річного морського піхотинця США Корі Наврокі з Пенсільванії, який загинув у боях у Брянській області Росії в жовтні. Його тіло показали російські солдати в Telegram, але після складних переговорів Росія повернула в Україну його тіло в п’ятницю разом з тілами майже 800 загиблих, як і ще одного зниклого американця.

За словами його матері Сенді Наврокі, її син помер після поранення, коли намагався допомогти пораненому колезі. Зображення його тіла та зброї широко поширювалися в російських соціальних мережах, і вона каже, що також була опублікована її адреса та відео її будинку. Коли вона в соціальних мережах намагалася повідомити друзям із морської піхоти про його смерть, проросійські тролі “публікували всі ці неприємні коментарі та смайлики”, розповіла жінка.

Також ветеран армії США Седрік Хамм із Техасу, який був убитий у північному прикордонному районі Сум у березні. Родина Хамма змогла розпізнати унікальну суміш ацтекських та американських військових татуювань на його тілі у відеотрансляції, яку Гійом організувала із моргу.

Його мати Ракель Хамм розповіла, що їй сказали, що він врятував іншого молодого чоловіка під час перестрілки, в результаті якої він загинув. «Мій син заплатив найдорожчу ціну на полі битви за волю України і це вічно житиме зі мною. Моя дитина не померла даремно», – сказала мати загиблого.

Справжня кількість загиблих серед американських добровольців в Україні залишається невідомою.

Нагадаємо, перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже поїхав в Україну, де військовослужбовці продовжать навчання. Про це Радіо Свобода повідомив посол України у Польщі Василь Боднар.

За словами дипломата, 10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти із Збройними силами України і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

Читайте також:

Теги: росія Свобода ветеран радіо смерть добровольці посол Василь Боднар навчання Telegram жінка поранення відео дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У перший день великої війни росармія практично взяла під свій контроль Херсонську область
Окупація Півдня України. ДБР оприлюднило нові деталі розслідування (документ)
24 сiчня, 15:15
Один із цехів Смоленського авіаційного заводу. Там і виготовляють і нову продукцію, і ремонтують випущені іншими підприємствами літаки
Нічна битва під Смоленськом. Україна вдарила по стратегічному заводу ворога
21 сiчня, 16:15
У Воронезькій області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
У Воронезькій області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)
20 сiчня, 22:02
Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна
На Чернігівщині двоє чоловіків труїли людей з інвалідністю та пенсіонерів заради квартир
17 сiчня, 14:48
Влада РФ планує купувати близько 3 млн кубометрів газу на добу з січня по квітень
Росія купуватиме газ для Придністров’я в Європі – ЗМІ
16 сiчня, 17:18
Обраний президент США раніше розповідав, що Путін має намір з ним зустрітись
Трамп заявив, що працює над організацією зустрічі з Путіним
10 сiчня, 08:21
Президент зауважив, що ініціатива щодо контингенту миротворців може стати частиною гарантій безпеки для України
Відправка міжнародного контингенту в Україну. Зеленський каже про «серйозні рішення»
9 сiчня, 23:49
Костянтин Гнатенко заявив, що убивство Ірини Фаріон – його внутрішня трагедія
«Ми так і не зробили висновки». Відомий поет пояснив українцям, за що йде війна
8 сiчня, 11:38
2024 рік став роком викликів
Підсумки 2024 року. Чого ми навчилися у найважчий рік війни?
4 сiчня, 13:10

Соціум

CNN розповіло історії добровольців зі США, які зникли безвісти на війні в Україні
CNN розповіло історії добровольців зі США, які зникли безвісти на війні в Україні
Словаччина депортує українця за нібито спробу державного перевороту
Словаччина депортує українця за нібито спробу державного перевороту
На кордоні з Білоруссю виявлено підземний тунель (фото)
На кордоні з Білоруссю виявлено підземний тунель (фото)
«Ніби в бойовику»: очевидець розповів про авіакатастрофу у США
«Ніби в бойовику»: очевидець розповів про авіакатастрофу у США
Росіяни застосовують оновлені «шахеди» зі збільшеною бойовою частиною
Росіяни застосовують оновлені «шахеди» зі збільшеною бойовою частиною
Росіяни зі своїх податків утримують ескорт-агентство друга Путіна
Росіяни зі своїх податків утримують ескорт-агентство друга Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
37K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
30K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
20K
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
19K
Туреччина закриває тисячі готелів

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua