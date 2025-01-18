Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах

Отримати витяг можна у місцевому ЦНАП, незалежно від зареєстрованого місця проживання

Відтепер родини полонених та зниклих безвісти ветеранів війни зможуть отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Повідомляється, що отримавши витяг, вони зможуть користуватися належними пільгами до моменту звільнення ветерана/ветеранки з полону або визнання його/її в судовому порядку безвісно відсутнім чи померлим.

Отримати відомості із Єдиного державного реєстру ветеранів війни у ЦНАП можуть:

чоловік/дружина;

непрацездатні батьки;

законний представник дитини (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи,

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, відомості про яку запитуються.

Один із членів сім’ї має пред’явити адміністратору ЦНАП паспорт, РНОКПП (за наявності) та підтверджуючі документи: