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Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
фото з відкритих джерел

Отримати витяг можна у місцевому ЦНАП, незалежно від зареєстрованого місця проживання

Відтепер родини полонених та зниклих безвісти ветеранів війни зможуть отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Повідомляється, що отримавши витяг, вони зможуть користуватися належними пільгами до моменту звільнення ветерана/ветеранки з полону або визнання його/її в судовому порядку безвісно відсутнім чи померлим.

Отримати відомості із Єдиного державного реєстру ветеранів війни у ЦНАП можуть:

  • чоловік/дружина;
  • непрацездатні батьки;
  • законний представник дитини (до 18 років);
  • неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи,
  • особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, відомості про яку запитуються.

Один із членів сім’ї має пред’явити адміністратору ЦНАП паспорт, РНОКПП (за наявності) та підтверджуючі документи:

  • свідоцтво про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу – для дружини/чоловіка;
  •  свідоцтво про народження особи або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження особи та пенсійне посвідчення або витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідка медико-соціальної експертної комісії – для непрацездатних батьків;
  •  свідоцтво про народження дитини або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження – для дітей;
  • витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідку медико-соціальної експертної комісії – для неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
  • рішення районної, районної у місті Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування – для осіб, які перебували під опікою або піклуванням.
  • витяг з інформаційної системи з питань поводження з військовополоненими або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та повідомляє реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) особи, стосовно якої запитується інформація.

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Теги: паспорт документи дружина батьки піклування звільнення Міністерство у справах ветеранів ветеран військові

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