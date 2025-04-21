Уповноважений уряду назвав кількість людей в Україні, які вважаються зниклими безвісти

Добросердов: З травня 2023 року в Україні діє Єдиний реєстр зниклих безвісти. Однак у реєстр поміщаються усі, хто зник безвісти, починаючи з 2014 року

Близько 10 тис. осіб перебуває у полоні

Наразі в Україні зниклими безвісти вважаються понад 60 тис. людей: більшість зникли через війну та окупацію. Як передає «Главком», про це розповів уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв'ю Суспільному.

«В розшуку перебувають понад 60 тис. людей. Щодо близько 10 тис. маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження – від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) – так і про неофіційні», – сказав він.

За словами Добросердова, основні неофіційні джерела інформації – свідчення тих, хто повернувся з полону, і пошук по OSINT. Також окремі громадяни РФ, військові, викладають в Інтернет інформацію, з якої фіксується факт перебування людей у ​​полоні.

За допомогою таких джерел співробітники встановили вже понад півтори тисячі зниклих.

Добросердов нагадав, що з травня 2023 року в Україні діє Єдиний реєстр зниклих безвісти. Однак у реєстр поміщаються усі, хто зник безвісти, починаючи з 2014 року.

«Там є дані про військових і цивільних, про осіб без громадянства, про іноземців, які на законних підставах перебувають в Україні. І окремий розділ – дані щодо неідентифікованих тіл. Це дає можливість відстежувати всю процедуру в межах розслідування – усе, що може сприяти ідентифікації тіла», – розповів Добросердов.

Нагадаємо, рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що відповідну постанову, що усунула юридичну колізію, прийняв Уряд за ініціативи МВС.

Відомо, що раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Однак, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Натомість, рідним потрібно буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

До слова, на сайті МВС хочуть створити Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Артура Добросердова.

За словами Добросердова, платформа стане важливим інструментом для розміщення всієї необхідної інформації, що допоможе прискорити процес розшуку та покращити комунікацію.